Isolierte Familie: Fokus bei Ermittlungen auf Österreicher

Wien. Die Ermittlungen im mysteriösen Fall einer jahrelang isoliert lebenden Familie konzentrieren sich nun auf den österreichischen Mieter des Bauernhofes. Der festgenommene 58-jährige Josef B. steht unter Verdacht der Freiheitsberaubung und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der abgelegene Hof in einem niederländischen Dorf wurde von einer Spezialeinheit der Polizei durchsucht. In dem Hof sollen ein Vater und seine sechs jetzt erwachsenen Kinder seit 2010 in einem kleinen Raum gehaust haben.

