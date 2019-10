Zwei Tote bei Unfall mit Quad in Stendal

Stendal. Bei einem schweren Unfall mit einem Quad sind in Stendal in Sachsen-Anhalt zwei Männer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 38-jährige Fahrer am Abend die Kontrolle über seine Maschine verloren. Das Quad kam von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen zwei Bäume. Der Fahrer und sein 29 Jahre alter Begleiter wurden von dem Fahrzeug geschleudert. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden Männer feststellen.