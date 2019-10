Strickjacke von Kurt Cobain für Rekordpreis versteigert

New York. Eine Strickjacke des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain ist in New York für umgerechnet etwa 300 000 Euro versteigert worden. Das sei der höchste Preis, der je bei einer Versteigerung für ein solches Kleidungsstück bezahlt worden sei, teilte das Auktionshaus Julien's Auctions mit. Die olivgrüne, verwaschene Strickjacke trug der Sänger 1993 fünf Monate vor seinem Tod bei einer "Unplugged"-Session des Musiksenders MTV. Die Versteigerung umfasste insgesamt mehr als 700 Memorabilien von Künstlern wie unter anderem Elvis Presley, Janis Joplin und Queen.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder