"Men of the Year" 2019: Billy Porter, Kerkeling und Kroos

Berlin. Billy Porter, einer der Hauptdarsteller der amerikanischen Dragqueenkultur-Serie "Pose", gehört für das Magazin "GQ" zu den Männern des Jahres. Der 50 Jahre alte Schauspieler, der bei der Oscar-Verleihung im Februar in einem schwarzen Smokingkleid des Designers Christian Siriano für viel Aufsehen sorgte, wurde am Abend in der Kategorie "Style" bei der "Men of the Year"-Gala in Berlin ausgezeichnet. Geehrt wurden auch Hape Kerkeling, Fußballstar Toni Kroos und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.