Bericht zu Auswirkungen der Klimaerwärmung auf Gesundheit

London. Der Klimawandel schädigt bereits heute die Gesundheit vieler Menschen, insbesondere die von Kindern. Bei einem Weiterwirtschaften wie bisher "wird das Leben jedes heute geborenen Kindes tiefgreifend vom Klimawandel beeinträchtigt werden", berichtet das Konsortium The Lancet Countdown, zu dem rund 100 Experten gehören. Kinder seien von den Auswirkungen des Klimawandels am stärksten betroffen. Ihr Körper und ihr Immunsystem entwickele sich noch und Schäden könnten bleiben. Auch Unterernährung durch Ernterückgänge träfen Kinder am schlimmsten, schreiben die Forscher.

