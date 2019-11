So entsteht ein Erdbeben

Mexiko: Erdbeben der Stärke 6,4 in Chiapas

Vor der Küste des mexikanischen Bundesstaates Chiapas hat sich ein Erdbeben der Stärke 6,4 ereignet. Bislang wurden keine Schäden gemeldet. Laut dem Helmholtz Zentrum in Potsdam lag das Epizentrum des Bebens in einer Tiefe von 10 Kilometer.

Immer wieder wird Mexiko aufgrund seiner Lage von Erdbeben erschüttert, was nicht zuletzt an seiner Lage liegt. Das Land liegt auf der Nordamerikanischen Platte, aus Richtung des Pazifiks schiebt sich die Cocos-Erdkrustenplatte darunter.

Erdbeben in Mexiko-Stadt 2017

Darüber hinaus sorgt auch die Pazifische Platte für weitere tektonische Spannungen in der Region, die in direkter Lage zum Pazifischen Feuerring liegt. Zuletzt gab es 2017 Hunderte Tote bei einem Erdbeben in der Gegend um Mexiko-Stadt .

In diesem Video sieht man, wie man sich bei einem Erdbeben richtig verhält:

So verhalte ich mich bei einem Erdbeben richtig So verhalte ich mich bei einem Erdbeben richtig

