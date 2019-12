Bushido: Medienanstalt lässt 300 Youtube-Videos sperren

Youtube-Videos, die Lieder aus Bushidos Album „Sonny Black“ enthalten, sind auf der Video-Plattform nicht mehr abrufbar. Youtube hat auf Druck der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein 300 Videos gesperrt.

Da das Album als jugendgefährdend indiziert sei, dürfe es weder an Kinder und Jugendliche verkauft werden, noch für sie im Internet frei zugänglich sein, teilte die Medienanstalt am Donnerstag in Norderstedt bei Hamburg mit.

Sie habe festgestellt, dass die Videos auf der Plattform frei zugänglich waren und meldete dies der Youtube-Muttergesellschaft Google Ireland Ltd.

• Lesen Sie auch: Bushido und die Clans – Berlin droht ein Krieg der Rapper

Die Medienanstalt verwies darauf, dass das Album von Bushido (41) unter anderem Frauen und Homosexuelle herabwürdige und Gewalt verherrliche. Es sei deshalb 2015 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert worden , was Ende Oktober 2019 vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden sei. (jb/dpa)

