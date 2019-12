Nach einem tödlichen Angriff am Freitag trauerten am Sonntag Feuerwehrleute in Augsburg um einen Kollegen.

Augsburg. Bei einem privaten Ausflug ist ein Feuerwehrmann in Augsburg getötet worden. Seine Frau und Freunde mussten den Angriff mit ansehen.

Feuerwehrmann stirbt nach Angriff in Augsburger Innenstadt

Am Freitagabend ist in Augsburg ein 49-jähriger Mann bei einem Streit mit einer Gruppe von jungen Männern angegriffen und tödlich verletzt worden. Der Feuerwehrmann war privat unterwegs und wurde vor den Augen seiner Frau angegangen. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

Die Ermittler hoffen vor allem auf Zeugenaussagen und Foto- und Videomaterial vom Tatort, um den Angreifern auf die Spur zu kommen. Die Ehefrau des Opfers, die die Attacke auf ihren Mann mitansehen musste, konnte wegen ihres psychischen Zustandes bisher noch nicht vernommen werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

Der Feuerwehrmann und seine Frau hatten mit einem befreundeten Ehepaar den Christkindlmarkt besucht und waren danach in der Innenstadt unterwegs, als sie auf die Gruppe aggressiver Männer traf. Die Täter schlugen den 49-jährigen sowie einen 50-jährigen Begleiter gegen den Kopf.

In der Stadt herrscht nach dem Vorfall Trauer und Entsetzen.

Tödlicher Angriff in Augsburg: Feuerwehrleute trauern um Kollegen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) äußerte sich am Sonntag zu dem Angriff: „Was mich wirklich aufgewühlt hat, ist, dass in Augsburg ein friedfertiger Bürger totgeschlagen wurde, schlichtweg totgeschlagen wurde. So etwas wühlt mich auf.“

Trauernde haben in der Augsburger Innenstadt Kerzen aufgestellt und Nachrichten nach einem tödlichen Angriff hinterlassen. Foto: Stefan Puchner / dpa

Am Tatort, dem zentralen Königsplatz, legten Menschen am Samstagabend Blumen nieder, Kerzen und Grablichter brannten. Auf einer Trauernachricht am Tatort stand unter anderem: „In der Stadt des Friedens“. Die Bezeichnung geht auf den Augsburger Reichs- und Religionsfrieden von 1555 zurück.

Etwa 100 bis 150 Feuerwehrleute haben am Sonntag in Augsburg ihres bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung getöteten Kollegen gedacht.

Die Mitglieder der Berufsfeuerwehr hätten sich am Tatort zu einem stillen Gedenken eingefunden, sagte ein Sprecher auf Anfrage. „Sie wollten an der Stelle von ihm Abschied nehmen, wo er getötet wurde.“

„Ich kannte ihn sehr gut“, sagte der Sprecher der Augsburger Berufsfeuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst wie auch seine Kollegen seien von der Tat emotional sehr angegriffen. Die Feuerwehr sei eine „total starke Gemeinschaft“ mit einem sehr großen Zusammenhalt. Umso mehr seien jetzt alle betroffen. (dpa/ac)