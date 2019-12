Silvester 2019: Wo auf der Welt schon gefeiert wird

Besinnlicher Jahreswechsel: Ein buddhistischer Mönch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul.

Das Wahrzeichen Sydneys, die Oper, erstrahlt in farbenfrohen Glanz.

Spektakuläres Feuerwerk in Sydney (Australien).

In Auckland (Neuseeland) erstrahlte der SkyTower in besonderem Glanz zum Jahreswechsel.

Berlin. Samoa startete als erstes ins neue Jahr. Auch in Australien knallten schon die Sektkorken. Verfolgen Sie Silvester weltweit hier.

Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins… Auf einigen Teilen der Welt haben sich die Menschen bereits in den Armen gelegen und ein frohes, neues Jahr gewünscht. In Deutschland müssen wir noch ein bisschen auf den Countdown zum Jahreswechsel warten. Hier können Sie verfolgen, wo überall auf der Welt schon gefeiert wird.

Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen auf der Welt in der Nacht von Dienstag zum Mittwoch das neue Jahr 2020 und die neuen 20er Jahre willkommen.

Silvester 2019: Samoa startet als erstes Land der Welt ins neue Jahr

Die ersten, die die Sektkorken knallen und Raketen in den Himmel geschossen haben, waren die Einwohner von Samoa und den Weihnachtsinseln. Bereits um 11 Uhr deutscher Zeit hat dort das Jahr 2020 begonnen. In Samoas Hauptstadt Apia wurde der Jahreswechsel mit einem großen gefeiert.

Um 12 Uhr war es in Neuseeland soweit. In Australien wurde um 14 Uhr das neue Jahr mit dem traditionellen Feuerwerk über dem Opernhaus von Sydney begrüßt. Um 15 Uhr zog dann der westliche Teil Australiens, unter anderem mit Brisbane, nach.

Deutschlands größte Silvesterparty ist eröffnet

Auch in Berlin laufen die Silvestervorbereitungen bereits auf Hochtouren: Die Partymeile von Deutschlands größter Silvesterparty am Brandenburger Tor wurde am Nachmittag eröffnet. Vor den fünf Eingängen bildeten sich schon Schlangen, wie die Sprecherin der Veranstaltung sagte. Die Veranstalter erwarten bis Mitternacht Hunderttausende Besucher.

Feuerwerk an Silvester: Das müssen Sie beim Zünden beachten

Wer an Silvester böllert und Raketen steigen lässt, sollte ein paar Tipps beachten. Wir geben einen Überblick, wie Sie sicher zünden.

So kommen Haustiere stressfrei durch die Silvesternacht

Sie haben auch ein geliebtes Haustier und sind besorgt, dass die Knallerei zuviel für ihren Gefährten werden könnte? Dann lesen Sie sich bitte unsere Tipps durch, wie die Silvesternacht erträglich werden kann. (gem)