Tote Affen im Zoo Krefeld – Mögliche Verursacher melden sich

Das neue Jahr hat für den Krefelder Zoo mit einer Tragödie begonnen: Wenige Minuten nach Mitternacht brach im Affenhaus Feuer aus, mehr als 30 Tiere sind tot, darunter auch ein Schimpanse, fünf Orang-Utans und zwei Gorillas.

Unter den verbrannten Tieren befand sich auch ein 45 Jahre alter Gorilla, der zu den ältesten seiner Art in Europa zählte, wie Zoodirektor Wolfgang Dreßen sagte.

Anders als zunächst vom Zoo mitgeteilt, starben bei dem Brand aber doch nicht alle Affen. Zwei Schimpansen sollen überlebt haben, hieß es am Mittwoch auf einer Pressekonferenz der Stadt. Sie kamen vorläufig im angrenzenden Gorillahaus unter. Auch die Ursache für das Feuer scheint festzustehen.

Krefeld: Brand im Affenhaus – verbotene Himmelslaternen wohl die Ursache

Nach ersten Ermittlungen sollen Himmelslaternen den Brand verursacht haben. Augenzeugen hätten die unbemannten Papierlampions in der Nähe des Zoos beobachtet. Die sogenannten chinesischen Fackeln sind seit 2009 in Deutschland verboten, nachdem mehrere Brände zum Teil mit Todesfolge durch die Miniatur-Heißluftballons auslöst worden waren.

Die so genannten Himmelslaternen haben meist eine Außenhülle aus Papier, im Inneren befindet sich meist eine einfache Drahtkonstruktion, die die Form hält. Die Drahtkonstruktion dient aber auch als Halterung für eine Kerze oder ein anderes kleines Feuer.

Himmelslaternen sind vor allem in China sehr beliebt, aber eben auch mitunter gefährlich (Symbolbild). Foto: China Photos / Getty Images

Die Laternen erinnern in ihrer Form an umgedrehte Laternen bei Martinsumzügen. Das kleine Feuer im Inneren sorgt für einen Auftrieb wie bei einem Heißluftballon. Die einfache Konstruktion und die Materialien können jedoch leicht dazu führen, dass sich die Laternen entzünden.

Am Mittwoch meldeten sich später mögliche Verursacher bei der Polizei. „Die Polizei hat die Personen vernommen und wird ihre Angaben überprüfen“, teilten die Ermittler in Krefeld mit. Da die Überprüfung einige Zeit dauere, würden am Mittwoch keine weiteren Informationen zu den Tatumständen und den Verdächtigen gegeben. Der Zoo bleibt auch am Donnerstag noch geschlossen.

Am Brandort im Zoo Krefeld seien drei dieser Himmelslaternen, in denen zum Jahreswechsel handgeschriebene Wünsche fürs neue Jahr verschickt werden, sichergestellt worden, sagte der zuständige Ermittler der Krefelder Polizei, Gerd Hoppmann.

Man hoffe nun auf Aussagen von Zeugen, die in der Silvesternacht nahe dem Zoo etwas gesehen haben könnten. Zudem appelliere man an den Verursacher, sich bei der Polizei zu melden, sagte der Ermittler.

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Das Jahr 2020 hat für den Krefelder Zoo dramatisch begonnen. Ein Feuer zerstörte das komplette Affenhaus. Mehr als 30 Tiere starben. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 6 Bewertungen

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Bis auf die Grundmauern brannte das Gehege der Orang-Utans und Schimpansen ab. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Rettungskräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf den angrenzenden Gorillagarten verhindern. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Der Krefelder Zoo sprach auf Facebook von einer „unfassbaren Tragödie“. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Affenhaus bereits in Vollbrand. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen



Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Nach dem Brand blieb der Krefelder Zoo an Neujahr geschlossen. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Affenhaus brannte schon voll, als die Feuerwehr eintraf

Die Feuerwehr berichtete, Anwohner hätten um 00.38 Uhr über den Brand informiert. Die Einsatzkräfte seien wenige Minuten später vor Ort gewesen. Bei ihrem Eintreffen habe das Affenhaus bereits im Vollbrand gestanden.

Die Feuerwehr war die Nacht über mit Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Zoogebäude verhindern. Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb daher verschont. Das Affenhaus aber brannte bis auf die Grundmauern ab.

Zoo Krefeld bleibt nach Affenhaus-Feuer an Neujahr geschlossen

Der Brand sei einer „der schwersten Tage in der Geschichte des Krefelder Zoos“, erklärte Dreßen. Bei den verendeten Menschenaffen handle es sich um „hoch bedrohte Tierarten, die in unserem Zoo nun nicht mehr zu sehen sind“. Der Sachschaden liegt demnach im zweistelligen Millionen Eurobereich.

„Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine überlebenden Tiere im Affenhaus“, schrieb der Zoo am frühen Mittwochmorgen zunächst auf seiner Facebookseite. Und weiter: „Eine unfassbare Tragödie hat uns kurz nach Mitternacht überrollt.“ Die Kriminalpolizei ermittle. Der Zoo bleibe daher an Neujahr geschlossen.

Man habe bereits zahlreiche Hilfsangebote erhalten. „Bitte habt Verständnis, dass wir noch unter Schock (stehen) und nicht genau sagen können, ob und wo wir Hilfe brauchen.“

Das Affentropenhaus wurde den Zoo-Angaben zufolge im Jahr 1975 eröffnet. Die Grundfläche des Baus im Gewächshausstil lag bei 2000 Quadratmetern. Zuhause waren Orang-Utans, Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Epauletten-Flughunde und Vögel. Bis 2020 sollten die Orang-Utans und Schimpansen noch Außenanlagen bekommen. (dpa/cho)