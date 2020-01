In Teherann ist eine ukrainische Passagiermaschine abgestürzt.

Teheran. Eine ukrainische Passagiermaschine ist am Morgen in der Nähe des Teheraner Imam-Chomeini-Flughafens abgestürzt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna hatte die Boeing 737 insgesamt 180 Passagiere und Crew-Mitglieder an Bord.

Über deren Schicksal gebe es noch keine Informationen, heißt es in dem Bericht.