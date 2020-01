Starnberg: Polizei findet drei Tote - und geht von Gewalttat aus

Starnberg am frühen Montagmorgen: Ein Polizist kommt aus dem Haus in Starnberg, in dem drei Tote gefunden wurden – mutmaßlich ein Ehepaar und dessen Sohn, wie die Polizei mitteilte.

Starnberg. Seit Tagen fehlte ein Lebenszeichen von dem Starnberger Ehepaar. Dann entdeckt die Polizei in seinem Haus drei Tote. Was ist passiert?

Seit mehreren Tagen konnten sie die Eheleute nicht erreichen – dann alarmierten Angehörige die Polizei. Beamte fuhren am Sonntag zum Haus des Paares im bayerischen Starnberg – und machten eine schreckliche Entdeckung: In dem Haus lagen drei Tote.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich dabei um das Ehepaar, das in dem Haus lebte, und dessen Sohn. Dies seien aber zunächst nicht gesicherte Erkenntnisse. „Die Ermittler gehen im Moment von einer Gewalttat aus“, hieß es weiter. Ob es sich um eine Gewalttat und einen Suizid innerhalb der Familie oder eine Tat durch unbekannte Dritte handelt, ließ sich zunächst nicht sagen.

Drei Tote in einem Haus in Starnberg – Hintergründe sind unklar

Weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden, teilte die bayerische Polizei mit. Die Spurensicherung und ein Rechtsmediziner seien am Fundort der Leichen, der mutmaßlich auch der Tatort ist. Am Montag will die Polizei berichten, was bis dahin über den Fall bekannt ist. (max/dpa)