Diese Prominenten sind 2020 gestorben

Sie haben uns mit der Kunst auf der Leinwand bewegt, ihre Musik war der persönliche Soundtrack vieler. Diese Prominenten starben 2020. Der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow starb am 17. Januar im Alter von 34 Jahren. Bekannt wurde er durch seine Rollen in „Sturm der Liebe“ und „Dahoam is Dahoam“.

Foto: Petra Schönberger / imago/Future Image