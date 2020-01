Güglingen. Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in Baden-Württemberg befragt die Polizei Familienmitglieder und Bekannte. Die Tat hatte sich in der Nacht in einem Wohnhaus auf einem Aussiedlerhof bei Güglingen im Landkreis Heilbronn ereignet. Der Vater und der Bruder sind nach bisherigen Ermittlungen die einzigen Personen, die während der Tat anwesend waren. Der 54-Jährige und sein 17-jähriger Sohn liegen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus und sind nicht vernehmungsfähig.

