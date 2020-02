Bayern: Schulbus kollidiert mit Auto - Fahrer stirbt vor Ort

In Bayern ist auf einer Bundesstraße im Landkreis Kulmbach ein Schulbus mit einem Auto zusammengestoßen.

Neudrossenfeld. In Bayern ist ein Auto auf einer Bundesstraße mit einem Schulbus kollidiert. Der Autofahrer starb. Auch Businsassen sind verletzt.

Auto kollidiert mit Schulbus – Fahrer stirbt am Unfallort

Im Landkreis Kulmbach in Bayern ist am Mittwochnachmittag ein Pkw frontal mit einem Schulbus zusammengestoßen. Der Autofahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Den Polizeiangaben zufolge wurden auch mehrere Businsassen verletzt. Ob darunter auch Schulkinder sind, ist zur Stunde nicht bekannt. Ermittler und Sachverständige waren am Nachmittag an der Unfallstelle.

Erst Ende Januar waren bei einem Schulbus-Unfall in Thüringen zwei Kinder ums Leben gekommen. Der Unfall hatte die Frage aufgeworfen, ob Schulbusse sicher genug sind. (les)