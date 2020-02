Fußballprofi Matthias Ginter ist Vater geworden

Berlin. Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter und seine Frau Christina haben Nachwuchs bekommen. Das Baby kam schon am 19. Januar auf die Welt - am Geburtstag des Vaters, verkündeten beide auf Instagram. Auf dem geteilten Foto ist ein Händchen zu sehen. Während Mönchengladbachs Abwehrchef den Hashtag "#wiederpapasodersohn" verwendet, verrät Christina auch noch den Namen: "Und plötzlich stand die Welt still, denn DU hast das Licht der Welt erblickt. Wir sind so unglaublich stolz auf dich. Matteo. 19.01.2020".

