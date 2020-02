Oscars 2020: Diese Schauspieler und Filme haben gewonnen

Jacqueline Durran erhielt für ihr Kostümdesign in der Romanverfilmung „Little Women“ eine Auszeichnung.

Roger Deakins wurde in der Kategorie beste Kamera im Film „1917“ geehrt. Das Kriegsdrama gewann auch in den Kategorien beste Tonmischung und beste Spezialeffekte.

Po-Legende Elton John und sein langjähriger Schreibpartner Bernie Taupin (v.l.) mit dem Oscar für das beste Originallied in der Hand.

Den Namen kann man nur schwer aussprechen: Hildur Guðnadóttir erhielt für den Soundtrack zum Drama „Joker“ den Oscar für die beste Filmmusik. Damit hat erstmals seit 1998 eine Frau in dieser Kategorie gewonnen.

Beste Dokumentation: „American Factory“ von Steven Bognar und Julia Reichert sahnte in dieser Kategorie ab.

Der 56-Jährige kann sich jetzt bester Nebendarsteller nennen. Er spielt in Quentin Tarantinos Film „Once Upon a Time in Hollywood“ das Stuntdouble eines abgehalfterten Westernstars.

Brad Pitt konnte es anscheinend gar nicht abwarten den Oscar in den Händen zu halten.

Die US-Amerikanerin wurde für ihre Rolle in Noah Baumbachs Drama „Marriage Story“ ausgezeichnet.

Beste Nebendarstellerin – Laura Dern kann es kaum glauben. Die Schauspielerin hält ihren ersten Oscar in der Hand.

Phoenix wurde ganz emotional in seiner Dankesrede: „Ich war ein Halunke in meinem Leben. Ich war selbstsüchtig. Ich war manchmal grausam. Es war schwer mit mir zu arbeiten. Ich bin dankbar dafür, dass so viele hier in diesem Saal mir eine zweite Chance gegeben haben.“

Joaquin Phoenix wurde bester Hauptdarsteller. Der 45-jährige US-Amerikaner wurde für seine Darbietung des Batman-Gegenspielers in „Joker“ geehrt.

Sie ist zurück am Hollywood-Himmel: Renée Zellweger bekam den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle.

„Parasite“ ist der erste nicht-englischsprachige Film, der in der Königskategorie gewinnt. Auch in den Kategorien beste Regie, bestes Original-Drehbuch und Internationaler Film konnte „Parasite“ abräumen.

„And the Oscar goes to ...“. Ein Satz, der bei Regisseur Bong Joon Ho für Freudensprünge sorgt. Der Südkoreaner erhielt bei den Oscars 2020 für seinen Film „Parasite" die Auszeichnung für den besten Film.

Los Angeles. Glamour, Freudentränen und emotionale Reden: In Los Angeles sind die Oscars verliehen worden. Das sind die großen Gewinner des Abends.

Freudentränen, denkwürdige Reden und ein Film, der Geschichte schreibt: Zum 92. Mal wurden die begehrten Oscars im Dolby Theatre in Hollywood vergeben.

Der südkoreanische Film „Parasite“ triumphierte als bester Film – und geht zugleich in die Geschichtsbücher ein. Denn es ist die erste nicht-englischsprachige Produktion, die in der so wichtigen Kategorie gewinnt. Eigentlich hatte das Weltkriegsdrama „1917“ als großer Oscar-Favorit gegolten.

„The Irishman“ – die Netflix-Produktion unter der Regie von Martin Scorsese – ging zur Überraschung vieler Experten komplett leer aus. Eminem sorgte für den Überraschungsauftritt bei den Oscars.

Wer die Verleihung nicht im TV angesehen hat, kann hier nachlesen, wie der Abend in Hollywood verlief: Oscars 2020 im Liveblog: Alle Sieger, alle Aufreger.

Oscars 2020: Das sind die Gewinnern im Überblick

Bester Film:

Parasite

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Little Women

Joker

The Irishman

Jojo Rabbit

Ford V Ferrari

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Ein Blickfang: Janelle Monáe kam in einer silberfarbenen Sonderanfertigung von Ralph Lauren. Ein riesiger Kristall.

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Rebel Wilson bildete das goldfarbene Pendant. Die Schauspielerin glänzte als menschliche Kopie der Oscarstatue.

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Schauspieler Billy Porter – wie man ihn kennt – ganz extravagant.

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Regisseur Spike Lee kam in einem ganz besonderen Anzug. Mit seinem in den Farben der Lakers gehaltenen Outfit gedachte er dem erst kürzlich verstorbenen Basketballer Kobe Bryant. Die 24 war die Spielerzahl von Bryant.

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Wie man Mode und Politik verbindet, zeigte Natalie Portman. Eingestickt in ihren Mantel sind die Namen der Regisseurinnen, die nicht für einen Oscar nominiert waren.



Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Renée Zellweger zeigte Schulter. Die Schauspielerin kam in einem schlichten, aber stilvollen Kleid.

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Auch in weiß, aber weniger stilvoll: Sängerin Billie Eilish in dicker Chanel-Jacke.

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Charlize Theron in schwarzer Robe.

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Schauspielerin Mindy Kaling (r.) brachte etwas Farbe auf den roten Teppich.

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Laura Dern bekam zwar einen Oscar. Ihr Kleid mit angenähter schwarzer Häkeldecke überzeugte allerdings nicht.



Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Sandra Oh mit opulentem Federkleid.

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Die britische Schauspielerin Florence Pugh erschien in einem mintfarbenen Outfit von Louis Vuitton.

Oscars- Die Outfits vom roten Teppich Scarlett Johansson zeigte auf dem roten Teppich ihre Rückentattoos.

Beste Regie:

Parasite

The Irishman

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Beste Darstellerin:

Renee Zellweger („Judy“)

Cynthia Erivo („Harriet“)

Scarlett Johansson („Marriage Story“)

Saoirse Ronan („Little Women“)

Charlize Theron („Bombshell“)

Bester Darsteller:

Joaquin Phoenix („Joker“)

Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“)

Leonardo Di Caprio („Once Upon a Time in Hollywood)“)

Adam Driver („Marriage Story“)

Jonathan Pryce („Die zwei Päpste“)

Beste Nebendarstellerin:

Laura Dern („Marriage Story“)

Kathy Bates („Richard Jewell“)

Scarlett Johansson („Jojo Rabbit“)

Florence Pugh („Little Women“)

Margot Robbie („Bombshell“)

Bester Nebendarsteller:

Brad Pitt („Once Upon a Time in Hollywood“)

Tom Hanks („Der wunderbare Mr. Rogers“)

Anthony Hopkins („Die zwei Päpste“)

Al Pacino („The Irishman“)

Joe Pesci („The Irishman“)

Oscars 2020: Alles Wichtige

Großer Oscar-Favorit war der düstere Comic-Thriller „Joker“ mit Nominierungen in elf Kategorien. Für zehn Academy Awards war Quentin Tarantinos Werk „Once Upon a Time in Hollywood“ nominiert. Diese Filme und Schauspieler waren nominiert. Wer bestimmte, wer nominiert ist und gewinnt? Und konnten Deutsche einen Oscar gewinnen? Alles Wichtige zur Verleihung der Awards lesen Sie hier.

Ein Gradmesser für den prestigeträchtigsten Preis der Filmbranche waren zuvor die Golden Globes. Eine Auszeichnung gab es dort für den Film „1917“, Moderator Ricky Gervais schockte mit Missbrauchs-Witzen. (jha)