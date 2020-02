Salzwedel: Laster brennen aus – bis zu 400.000 Euro Schaden

In der Nacht auf den 10. Februar brannten zwei Lastwagen und ein Transporter in einem Salzwedeler Gewerbegebiet aus.

Salzwedel. Feuer im Gewerbegebiet: In Salzwedel sind in der Nacht zu Montag mehrere Fahrzeuge einer Containerfirma ausgebrannt. Die Ursache ist noch unklar.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in Salzwedel zu einem schweren Brand in einem Gewerbegebiet gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf dem Gelände eines Containerdienstes aus.

Schaden des Feuers beziffert sich auf bis zu 400.000 Euro

Zwei Lastwagen und ein Transporter des Unternehmens brannten komplett aus. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf 350.000 bis 400.000 Euro. Verletzt wurde niemand. dpa