Elton John bricht Konzert unter Tränen ab - Sorge um Sänger

Elton John – Bilder seiner Karriere

Zwei Monate später spielt er auf Lady Dianas Trauerfeier eine neue Version seines Hits „Candle in the Wind“ in Westminster Abbey in London. Der Song zählt zu den bestverkauften Aufnahmen aller Zeiten. „Was mir durch den Kopf ging, war: Bau keine Scheiße. Sing keine falsche Note. Sei stoisch. Breche nicht zusammen und mache es einfach so gut wie möglich, ohne irgendwelche Gefühle zu zeigen. Mein Herz hat ziemlich wild geschlagen“, verriet er in der Dokumentation „Me Myself and I“.

Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS