Moers: Raser nach tödlichem Autorennen wegen Mordes verurteilt

Das zerstörte Auto einer 43-Jährigen steht am 22. April 2019 auf einer Straßenkreuzung in Moers. Bei einem illegalen Autorennen war die Unbeteiligte tödlich verletzt worden.

Er hatte sich ein illegales Autorennen geliefert und den möglichen Tod anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf genommen: Ein 22-Jähriger ist am Montag vor dem Landgericht Kleve (Nordrhein-Westfalen) wegen Mordes an einer 43-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Die unbeteiligte Autofahrerin hatte im April 2019 in Moers tödliche Verletzungen erlitten, als der hochmotorisierte Wagen des aus dem Kosovo stammenden Mannes mit ihrem Auto zusammenstieß. Mit ihrem Urteil folgten die Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Den zweiten Angeklagten, der das andere Auto bei dem Rennen gesteuert hatte, verurteilten die Richter zu drei Jahren und neun Monaten wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge. Damit gingen sie deutlich über die Forderung der Anklage hinaus, die auf eine zweijährige Bewährungsstrafe plädiert hatte.

Illegales Autorennen in Moers: 22-Jähriger fuhr mit bis zu 167 Kilometern pro Stunde

Der 22 Jahre alte Hauptangeklagte (M.) wird am Montag von einem Justizbeamten zur Anklagebank gebracht. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Der Kosovare und der Deutsche hatten sich nach Überzeugung der Richter im vergangenen April in Moers bei Duisburg mit ihren rund 600 PS starken Autos in einem Wohngebiet das Rennen geliefert. Beide Angeklagten gaben das im Prozess zu.

Während des Rennens stieß der 22-jährige Unfallfahrer mit dem Kleinwagen der Frau zusammen, die gerade auf die Straße eingebogen war. Die 43-Jährige wurde herausgeschleudert und starb nach drei Tagen. Laut Gutachter soll der Unfallwagen bei dem Rennen auf bis zu 167 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben.

Unbeteiligte stirbt bei Autorennen: Unfallfahrer tut es „unfassbar leid“

Der 22-Jährige habe die Möglichkeit des Todes anderer Verkehrsteilnehmer erkannt und billigend in Kauf genommen, hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer argumentiert. Die Geschwindigkeit sei „halsbrecherisch“ gewesen. Die Verteidigung des Unfallfahrers sprach von einer „Wahnsinnstat“ mit einer „Wahnsinnsfolge“, ging aber von Fahrlässigkeit aus.

„Er hat ernsthaft darauf vertraut, dass ein solches Geschehen nicht stattfinden werde.“ In seinem sogenannten letzten Wort vor dem Urteil sagte der Unfallfahrer: „Es tut mir unfassbar leid. Ich möchte es rückgängig machen, aber leider kann ich das nicht mehr.“

Im März 2019 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) erstmals ein Mordurteil gegen einen Raser bestätigt. Er hatte 2017 in Hamburg mit einem gestohlenen Taxi einen Menschen getötet. Zuletzt war in München ein 14-Jähriger durch einen rasenden Geisterfahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer muss sich ebenfalls wegen Mordes verantworten. So erklären Psychologen, wie der typische Raser und Drängler tickt. (mbr/dpa)