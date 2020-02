US-Rapper Pop Smoke offenbar in eigenem Haus erschossen

New York. Der Rapper Pop Smoke galt als ein Newcomer. Nun ist der 20-Jährige laut einem Bericht in seinem Haus in Hollywood erschossen worden.

Der US-amerikanische Rapper Pop Smoke ist laut einem Bericht am Mittwoch bei einem Einbruch in sein Haus erschossen worden. Dem Klatsch-Portal „TMZ“ zufolge stürmten zwei Männer in das Haus in den Hollywood Hills oberhalb von Los Angeles und schossen auf ihn.

Der 20 Jahre alte Rapper, bürgerlich Bashar Barakah Jackson, konnte offenbar zunächst fliehen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei sein Tod festgestellt worden. „TMZ“ beruft sich auf Polizeikreise.

Pop Smoke: 20-Jähriger Rapper in Los Angeles erschossen

Smoke kam zuletzt in Konflikt mit der Polizei. Für ein Musikvideo lieh er sich einen 2019er Rolls-Royce Wraith – gab das Luxus-Fahrzeug allerdings nicht zurück, wie es es in Berichten heißt.

Laut der „New York Times” feierte der Newcomer bei der Pariser Fashion Week im Januar seine jüngsten Erfolge und wurde nach der Landung am John F. Kennedy International Airport in New York direkt festgenommen. Später bekam er eine Anzeige wegen Diebstahls.

Der Polizei Rätsel aufgegeben hatte auch der Tod des 21 Jahre alten Rappers Juice Wrld im Dezember. Er hatte nach einem Flug von Kalifornien nach Chicago kurz nach der Landung einen Krampfanfall erlitten. Erst nach der Obduktion stand fest, dass er an einer Überdosis Opioiden starb. (les)