Jury spricht Weinstein wegen Sexualverbrechen schuldig

Bedrängung und Missbrauch: Viele prominente Männer mussten sich in den vergangenen Jahren wegen sexueller Übergriffe verantworten. Die MeToo-Debatte brachte so manches Verbrechen an die Öffentlichkeit.

New York. In New York ist nun ein Urteil gegen Filmmogul Harvey Weinstein gefallen. Die Jury sprach ihn nach tagelangen Beratungen nun schuldig.

Der erste große Prozess der #MeToo-Bewegung, die weltweit Machtmissbrauch via Sex durch Männer thematisiert hat, ist am Montag in New York mit einem spektakulären Schuldspruch in der ersten Instanz zu Ende gegangen.

Wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in zwei Fällen wurde der einst mächtige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein von den Geschworenen nach mehrtägigen Beratungen schuldig gesprochen.

Das potenzielle Strafmaß für beide Taten rangiert nach Angaben der Justizbehörden zwischen vier und 25 Jahren. Das Strafmaß soll am 11. März verkündet werden.

Im schwerwiegendsten Anklagepunkt – „raubtierhafter sexueller Angriff” (predatory sexual assault) – folgte die Jury nicht der Staatsanwaltschaft. Hier hätte dem 67-Jährigen, der im Laufe der vergangenen zwei Jahre von über 80 Frauen schwer sexueller Straftaten beschuldigt wurde, eine lebenslange Freiheitsstrafe gedroht.

Harvey Weinstein – Haftdauer ist noch unklar

Weinstein wurde noch im Gerichtssaal in Handschellen gelegt und in die Obhut der Justizbehörden übergeben. Er hatte bis zuletzt alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er beharrte auf seinem Standpunkt, wonach die sexuellen Kontakte stets einvernehmlich geschehen seien. Anwälte des früher einflussreichen Produzenten legten bereits wenige Stunden nach dem Schuldspruch Berufung gegen das Urteil ein.

Im Prozess in New York standen strafrechtlich zwei Fälle zur Debatte. Danach soll Weinstein vor 14 Jahren die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oral-Sex gezwungen haben. Vor sieben Jahren, so die zweite Klägerin Jessica Mann, habe der Ex-Chef des Miramax-Studios sie vergewaltigt.

Die zuständigen Staatsanwältinnen versuchten in den vergangenen Wochen mit der Hilfe von sechs Zeuginnen ein Muster bei Weinstein ans Tageslicht zu fördern, mit dem sich der einst millionenschwere Filmemacher Frauen in seinem Umfeld gefügig gemacht haben soll.

Staatsanwältin: Ein „Monster“, das hinter Gittern gehört

Danach lockte Weinstein mit Karriere fördernden Maßnahmen im Filmgeschäft. Wenn die Frauen seine Avancen ablehnten, habe er sie brutal zum Sex gezwungen.

Weinstein Star-Verteidigerin Donna Rotunno warf den “Opfern”, die teilweise noch Jahre nach den angeklagten Taten intimen Kontakt mit Weinstein pflegten, dagegen Heuchelei vor. “Sie wussten, was sie taten”, sagte Rotunno in ihrem Abschlussplädoyer.

Die Juristin aus Chicago beklagte von Beginn an die latente Voreingenommenheit der Jury, ausgelöst durch die flächendeckende Berichterstattung über Weinstein, die aus ihrer Sicht einer klaren Vorverurteilung entsprochen habe.

Die Anklage um Staatsanwältin Joan Illuzzi betonte dagegen, dass Weinstein viel zu lange seine Machtposition habe ausspielen können. Er sei ein “Monster”, das hinter Gitter gehöre.

Dass Weinstein schuldig gesprochen wird, was die #MeToo-Bewegung in ersten Stellungnahmen als “späte Gerechtigkeit” bezeichnete, war in den vergangenen Tagen ungewiss. Die Geschworenen hatten noch am Freitag erklärt, sich nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen zu können.

Richter James Burke ordnete an, dass die sieben Männer und fünf Frauen bis zu einer Einigung weiter beraten sollten. Abseits der Klage in New York droht Weinstein, der mit versteinerter Miene das Urteil entgegennahm, in Los Angeles ebenfalls ein Prozess wegen Vergewaltigung und Nötigung.

