Teneriffa: Hotel in Quarantäne - Deutsche Urlauber weiter isoliert

Die EU hält das Risiko für eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus in Europa nun für "hoch". Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) habe das Risikoniveau von "mittel auf hoch" gesetzt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel.

In dem Quarantäne-Hotel auf Teneriffa ist das Coronavirus inzwischen bei sechs Gästen nachgewiesen worden

Fünf der Erkrankten gehören zu einer italienischen Reisegruppe, die Nationalität des sechsten Infizierten wurde noch nicht mitgeteilt

In dem Hotel im Südwesten der spanischen Urlaubsinsel waren zu Wochenbeginn vier Italiener positiv auf das Coronavirus getestet worden

Unter den 130 Menschen, die gehen dürften, seien Spanier, aber auch Gäste anderer Nationalitäten, berichtete das spanische Fernsehen

Die Deutschen sollen aber weiter unter Quarantäne bleiben

Deutsche, die im europäischen Ausland auf Anweisung lokaler Behörden in Quarantäne gehen, sollen diese dort auch zu Ende führen. Das empfiehlt der Krisenstab der Bundesregierung, der sich mit den Folgen des neuen Coronavirus befasst.

Damit werde auch entschieden, dass Deutsche, die in einem Hotel auf der spanischen Insel Teneriffa in Quarantäne sind, frühestens am kommenden Dienstag zurückkehren können, teilte der gemeinsame Krisenstab von Innenministerium und Gesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Das Auswärtige Amt werde außerdem einen Hinweis veröffentlichen, „dass auf Kreuzfahrtschiffen ein erhöhtes Quarantäne-Risiko besteht“.

Eine Woche nach dem Covid-19-Ausbruch in einem Hotel auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa hatten die Behörden die Quarantäne für die dort festgehaltenen Gäste gelockert. Mehreren Hunderten Urlaubern, die bisher keine Krankheitssymptome zeigten und bei denen der Coronavirus-Test negativ verlief, dürfen vorzeitig nach Hause reisen.

Voraussetzung für die Rückreise sei, dass die Regierungen der Heimatländer zustimmen und die medizinische Überwachung der Rückkehrer in ihren Wohnorten garantiere, teilte die kanarische Regionalregierung mit. Rund 200 Urlauber aus verschiedenen Ländern wurden bisher ausgeflogen – zum Beispiel Briten und Belgier. Weitere Abreisen sollen in den nächsten Tagen folgen. Lesen Sie hier: Wegen Coronavirus-Verdacht steht ein Paar auf dem Kreuzfahrtschiff Aida vor Norwegen unter Quarantäne.

Coronavirus auf Teneriffa: Deutsche Urlauber müssen im Hotel bleiben

Aber nicht alle Heimatländer machen bei dieser Rückholaktion mit: Deutschland bevorzugt zum Beispiel, dass die deutschen Urlauber ihre vierzehntägige Quarantäne im Hotel verbringen. Die Isolationszeit läuft am 10. März ab. Wie aus dem Auswärtigen Amt in Berlin verlautete, ist von der Quarantäne „eine niedrige dreistellige Zahl von Deutschen“ betroffen. Lesen Sie hier: Deutscher Urlauber erhebt nach Quarantäne im Hotel schwere Vorwürfe.

2 Bücher, die von einer internationalen Schule auf Teneriffa für die im Hotel H10 Costa Adeje Palace unter Quarantäne stehenden Touristen gespendet wurden. Foto: Wingate School / dpa

Weiter heißt es aus dem Außenministerium: „Der Krisenstab der Bundesregierung hat entschieden, dass Quarantänemaßnahmen für deutsche Staatsangehörige in dem EU-Staat beendet werden sollen, in denen sie angeordnet wurden. Nach Ende der Quarantäne können die Betroffenen auf regulärem Weg nach Deutschland zurückkehren.“ Das diplomatische Personal auf den Kanaren sei verstärkt worden und stehe in Kontakt mit den betroffenen Deutschen.

Coronavirus: Ausnahmezustand in Hotel auf Teneriffa Coronavirus- Ausnahmezustand in Hotel auf Teneriffa

Sechs Coronavirus-Infizierte im Quarantäne-Hotel auf Teneriffa

Inzwischen wurde bei sechs Hotelgästen das Virus nachgewiesen. Fünf der Erkrankten gehören zu einer italienischen Reisegruppe. Inzwischen wurde auch ein sechster Hotelurlauber, der nicht zu der italienischen Gruppe gehörte, positiv getestet. Die Nationalität des sechsten Erkrankten wurde zunächst nicht mitgeteilt. Allen sechs Infizierten, die sich in einem Krankenhaus auf Teneriffa in Isolation befinden, gehe es gut, teilten die lokalen Behörden mit. Alle aktuellen Nachrichten zum Coronavirus finden Sie in unserem neuen Newsblog.

Die meisten der rund 500 Gäste, die sich am Dienstag noch im Hotel befanden, dürfen sich in der Unterkunft frei bewegen – allerdings mit Mund-Nasen-Schutz. Viele verbringen den Tag am Pool oder auf den Sonnenliegen im Garten. Nur eine kleine Gruppe von Urlaubern, die direkten Kontakt zu den sechs Infizierten hatte, muss die Quarantäne auf dem Zimmer verbringen.

Am Wochenende war zudem auf La Gomera ein weiterer Fall des Coronavirus nachgewiesen worden. Die entsprechende Person wurde ebenfalls im Krankenhaus isoliert. Bei den direkten Kontakten fielen zunächst alle Tests negativ aus. Dennoch müssen diese wegen der Inkubationszeit zunächst einen strengen Hausarrest einhalten, wie „Teneriffa News“ berichtet.

Coronavirus - Fakten und Verhaltenstipps Coronavirus - Fakten und Verhaltenstipps

Teneriffa: 130 Urlauber durften das Quarantäne-Hotel verlassen

Das Hotel Costa Adeje Palace im Süden Teneriffas war nach der Erkrankung von mehreren italienischen Touristen am 24. Februar abgeriegelt worden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 723 Gäste aus 25 Ländern, darunter auch Urlauber aus Österreich, der Schweiz und Luxemburg, in der Vier-Sterne-Unterkunft.

Die Regierung der Kanarischen Inseln erklärte schon am Donnerstag, 130 der festsitzenden Touristen dürften abreisen – aber nur, weil sie erst nach dem 24. Februar angekommen seien und keinen Kontakt zu den Infizierten haben konnten. In dem Hotel befanden sich zuvor insgesamt rund 1000 Menschen, darunter auch viele deutsche Feriengäste.

Deutsche Urlauber kritisierten Coronavirus-Quarantäne in Hotel auf Teneriffa

Die deutschen Urlauber, die in dem Hotel unter Quarantäne stehen, beschrieben in einem offenen Brief an die Bundesregierung eine „dramatische“ Lage. „Wegen des mangelhaften Infektionsschutzes, der hier leider festzustellen ist, wäre eine sofortige Evakuierung nach Deutschland erforderlich“, heißt es in dem Schreiben.

• Mehr zum Thema: Was bedeutet häusliche Quarantäne? Muss man sich vorbereiten?

„Die Situation hier vor Ort stellt sich aufgrund der Versorgungssituation und der hygienischen Verhältnisse dramatisch dar“, hieß es am Donnerstag in einer an Bundesaußenminister Heiko Maas gerichteten Petition, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Die spanischen Behörden seien wegen der begrenzten medizinischen Möglichkeiten auf der Kanareninsel offenbar überfordert.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es: „Die Entscheidung der Abriegelung bzw. Quarantänemaßnahmen obliegt den zuständigen spanischen Behörden.“ Diese müssten auch über die Dauer der Maßnahmen oder die Möglichkeit einer Abreise entscheiden.

Tui will deutschen Urlaubern Umbuchungen zahlen

Aus dem Umfeld der eingeschlossenen Deutschen war laut „Teneriffa News“ zu hören, dass diese mit ihrem Vorstoß die Aufmerksamkeit auf ihre Situation lenken wollten, um eine Verbesserung für alle Eingeschlossenen zu erwirken. Und tatsächlich teilte das Außenministerium mit, dass der deutsche Honorarkonsul auf Gran Canaria und der Honorarkonsul auf Teneriffa die Situation sehr genau verfolgten.

Eine weitere Reaktion auf die Lage der Urlauber kam auch vom Reiseveranstalter Tui, der zuvor schon einen Buchungsstopp für das Hotel verhängt hatte. Tui äußerte gegenüber unserer Redaktion, für die Gäste entstünden keine weiteren Kosten, auch die Umbuchung der Rückflüge würde Tui bezahlen.

Es seien rund 200 Gäste in dem Hotel, die über den weltgrößten Reisekonzern gebucht hatten, 35 davon buchten über Tui Deutschland. Der Reiseveranstalter verschärfte auch seine Hygienevorkehrungen für alle Kreuzfahrten, Flüge und Hotels. So seien etwa mehr Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt worden.

Hotelgäste auf Teneriffa berichten von mangelnder Hygiene

Die unter Quarantäne verbleibenden Gäste kritisierten laut dem Bericht von „Teneriffa News“ vor allem die hygienischen Zustände in dem Hotel – und damit die Gefahr für eine Ausbreitung von Krankheiten.

Die Hotelgäste berichteten, dass nach einer Erst-Untersuchung keine weitere ärztliche Behandlung mehr stattgefunden haben soll. Die Urlauber sollten demnach eigenständig zweimal täglich Fieber messen und sich bei Unregelmäßigkeiten melden. Erst dann würden wieder Ärzte hinzugezogen.

Teneriffa: Hotel komplett abgeriegelt – die meisten Gäste müssen bleiben

„Wir können zwar aus dem Gebäude, dürfen aber das Hotelgelände nicht verlassen“, sagte der deutsche Urlauber Lars Winkler am Mittwoch im Telefoninterview der Deutschen Presse-Agentur. „Viele Leute bleiben aber im Zimmer.“

„Um zwei Uhr morgens klopfte es plötzlich an unserer Tür, dann wurde Fieber gemessen“, erzählte er. Menschen „in einer Art OP-Kleidung“ seien von Tür zu Tür gegangen und hätten die Gäste geweckt. Ob es sich dabei um Ärzte gehandelt habe, sei nicht klar. „Zudem haben wir selbst Fieberthermometer und einen Mundschutz bekommen.“

Hotelgäste sonnen sich am Pool. Das wegen Coronavirus-Fällen unter Quarantäne gestellte Hotel auf Teneriffa ist weiterhin durch die Polizei abgeriegelt. Foto: Arturo Rodríguez / dpa

Bislang keine Reisewarnung für Teneriffa

Eine Reisewarnung gibt es derzeit nicht für Teneriffa, auch nicht für den Rest Spaniens. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes heißt es dazu lediglich, dass „auch in Spanien mit verstärkten Einreisekontrollen zur Identifizierung erkrankter Reisender“ gerechnet werden müsse. Das Ministerium verweist zudem auf die WHO und das Robert-Koch-Institut (RKI).

Lesen Sie hier: Coronavirus: Diese Risikogruppen sind besonders gefährdet

Italien ist der größte Coronavirus-Infektionsherd

Zwölf der seit Montag registrierten Fälle stehen in Verbindung mit Italien, dem größten Infektionsherd in Europa. Wie „Teneriffa-News“ berichtet, sei das Virus zunächst bei einem italienischen Urlauber und später auch bei seiner Ehefrau und zwei weiteren Personen aus seiner Reisegruppe festgestellt worden.

Bei dem zuerst mit dem Coronavirus infizierten Italiener auf Teneriffa handelt es sich um einen 69-Jährige aus der Lombardei – der im Moment am stärksten vom Virus betroffene Region Italiens.

Blick auf den leeren Pool des Hotels „H10 Costa Adeje Palace“. Das Hotel im Südwesten der Kanareninsel steht unter Quarantäne. Foto: Lars Winkler / dpa

Der Infizierte hatte sich laut „Teneriffa News“ in der Gemeinde Adeje aufgehalten. Er ist Arzt und hatte sich selbst in die Quirón-Klinik im Süden Teneriffas begeben, nachdem er Fieber und andere typische Symptome bei sich selbst festgestellt hatte. Von dort aus war er wenig später ins Hospital Nuestra Señora de La Candelaria verlegt worden.

Lesen Sie hier: Sandsturm sorgte auf Teneriffa und Gran Canaria für Chaos – Tausende Passagiere saßen fest.

Ein Polizist setzt eine Sperre, die den Zugang zum Hotel „H10 Costa Adeje Palace“ auf Teneriffa blockiert. Foto: Uncredited / dpa

Teneriffa: Coronavirus-Nachricht kam per Handzettel

Im Hotel, in dem der Italiener urlaubte, kam die Virus-Nachricht per Handzettel, der in der Nacht zum Dienstag unter der Tür durchgeschoben wurde. „Wir müssen Sie darüber informieren, dass das Hotel aus gesundheitlichen Gründen abgeriegelt worden ist. Solange die Gesundheitsbehörden dies anordnen, müssen Sie in Ihren Zimmern bleiben.“

„Wir hatten beim Aufwachen einen Zettel unter der Tür, auf dem stand, dass das Hotel aus Gesundheitsgründen geschlossen sei und alle Gäste auf ihren Zimmern bleiben sollen“, erzählt der deutsche Tourist Lars Winkler. Mit seiner Frau habe er sich dann zunächst im Internet informiert und erst so erfahren, was überhaupt los war. „Wir haben dann vom Balkon aus gesehen, dass Polizei da ist, die das Hotel und die Zugänge zum Strand bewacht.“

Coronavirus ist auch in Europa kaum zu stoppen Coronavirus ist auch in Europa kaum zu stoppen

„Einige Gäste sind wirklich beunruhigt, andere sind aufgebracht“

Viele Touristen hielten sich aber nicht an die Vorgaben und seien dennoch zum Frühstücksraum gegangen, schilderte Winkler. Zum Mittagessen seien die Gäste dann in ihre Zimmer geschickt worden, wo es ein „ziemlich geschmackloses Lunchpaket“ gegeben habe, so der Deutsche.

Das Hotel vor der Quarantäne. Foto: --- / dpa

„Einige Gäste sind wirklich beunruhigt, andere sind aufgebracht. Eine bessere Informationspolitik des Hauses würde sicher helfen“, sagt Winkler, der zu dem Zeitpunkt bereits seit 13 Tagen auf der Insel war. Es seien noch viele andere Deutsche im Hotel. Er selbst mache sich keine Sorgen: „Dies ist ein großes Hotel, und bislang habe ich keinerlei Anzeichen für eine Erkrankung.“

Lesen Sie hier: Coronavirus: Symptome, Übertragung - Unterschied zur Grippe.

Teneriffa: Gäste und Angestellte des Hotels erhielten Schutzmasken

Am Dienstagmittag wurden Schutzmasken in das Hotel gebracht und an Gäste und Angestellte verteilt. Die Direktion des Hotels versicherte, dass alles getan werde, damit die in ihrer Freiheit eingeschränkten Gäste versorgt werden. In einem Rundfunkinterview sagte ein spanischer Urlauber: „Im Moment gibt es hier drinnen keine Probleme.“ Ein britischer Tourist berichtete: „Wir versuchen, das Beste daraus zu machen.“ Können uns Mundschutz und Atemmasken vor dem Coronavirus schützen?

Spektakuläre Bilder: Sandsturm über Teneriffa und Gran Canaria Spektakuläre Bilder- Sandsturm über Teneriffa und Gran Canaria

Ende Januar war das Coronavirus auf La Gomera bei einem Deutschen nachgewiesen worden. Der Mann hatte sich zuvor mit einem aus der Ursprungsregion des Virus in China stammenden Geschäftspartner getroffen und war dann auf die Kanaren gereist. Der Mann ist inzwischen wieder aus der Isolierung entlassen. Alle bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem zweiten Teil des Newsblogs. Vorhergehende Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie in unserem ersten Newsblog.

Coronavirus – Mehr zum Thema

(ze/bekö/bef/dpa)