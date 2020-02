Fr, 28.02.2020, 14.09 Uhr

Ab 1. März gilt in Deutschland eine Masernimpfpflicht: Betreute Kinder und auch das Personal in Kindertagesstätten, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen, in der Tagespflege und in Flüchtlingsunterkünften müssen gegen die Virusinfektion geimpft sein. Die Videografik zeigt, wie Impfstoffe funktionieren.