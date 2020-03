Canaria: Portugieische Galeere - Hochgiftige Quallen gesichtet

Sie schimmert in einem schönen, edlen Blau – doch niemand sollte ihr zu nahe kommen: Die Portugiesische Galeere (Physalia physalis) ist eine der giftigsten Quallenarten der Welt. Ihre Tentakel können bis zu 60 Meter lang werden. Nun sind mehrere dieser Quallen an einem Strand auf Gran Canaria aufgetaucht. Das berichtet „Teneriffa News“ unter Berufung auf Augenzeugen.

An der Playa Playa Boca Barranco in der Gemeinde Gáldar im Norden Gran Canarias sind Exemplare der Portugiesischen Galeere gesichtet worden. Schwimmer und Strandbesucher sollten in dieser Region in den kommenden Tagen entsprechend vorsichtig sein.

Giftige Quallen auf Gran Canaria: Berührungen können tödlich enden

Berührungen mit den Tentakeln sind für gesunde Menschen nicht lebensbedrohlich. Aber sie sind nicht nur beim Erstkontakt im Wasser schmerzhaft. Sie wirken wie Peitschenhiebe und halten ungefähr eine Stunde lang an. Das Gift kann einen allergischen Schock hervorrufen, mit Atemstillstand und Herzversagen. Auch wenn das Tier schon tot ist, wirkt die Berührung mit den Tentakeln immer noch toxisch.

Streng genommen ist die Portugiesische Galeere keine Qualle – oder „Medusa“, wie sie auf den Kanaren genannt wird. Denn bei es handelt es sich dabei um eine Kolonie voneinander abhängiger Polypen.

Die Portugiesische Galeere hat giftbesetzte Nesselfäden

Charakteristisches Kennzeichen ist eine bis zu 30 Zentimeter messende sackförmige Gasblase, die, mit Kohlenstoff und Stickstoff gefüllt, für den Auftrieb des Tieres sorgt und wie ein Segel wirkt. Die zahlreichen Tentakel sind blau, weiß oder rotviolett gefärbt. Sie sind meistens ca. 1,50 Meter lang, können aber in seltenen Ausnahmefällen bis zu 60 Meter lang werden.

Das giftbesetzte Nesselfäden treiben unter der Wasseroberfläche umher. Sie dienen dazu, kleine Meeresbewohner zu töten. Die Konzentration des Gifts ist entsprechend hoch.

Die Portugiesische Galeere kommt hauptsächlich im Pazifik vor. Doch auch die Kanarischen Inseln und Portugal gehören zu ihrem natürlichen Lebensraum. Auch in der Karibik gilt die Physalia physalis als verbreitet. Im Jahr 1975 hatten sich zudem große Schwärme bis zur niederländischen Küste verirrt.

