Coronavirus: Wie man sich bei Verdacht auf Covid-19 verhalten sollte

In Berlin gibt es den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in Deutschland liegt damit inzwischen bei mehr als 135.

Berlin. Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus steigt. Viele fragen sich: Woran erkenne ich eine Infektion? Und was mache ich dann?

In Europa und Deutschland gibt es immer neue Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2. An wen können sich Menschen wenden, die den Verdacht haben, ebenfalls infiziert zu sein? Die wichtigsten Informationen dazu im Überblick:

Symptome: Anzeichen einer Infektion sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) Beschwerden wie Husten und Schnupfen, Halskratzen und Fieber, manchmal auch Durchfall. Damit ist es für Laien unmöglich, die durch den Virus ausgelöste Krankheit Covid-19 von der regulären Grippe oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen.

Ansteckungsgefahr: Besondere Verhaltensregeln gelten für Menschen, die Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem Virus infiziert ist, die sich in einem der vom RKI definierten Risikogebiete aufgehalten haben oder die in einem Gebiet unterwegs waren, in dem Fälle von Covid-19 aufgetreten sind.

Corona-Verdacht? Betroffene sollten sich beim Gesundheitsamt melden

Vorgehen: Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich unabhängig vom Auftreten von Symptomen bei seinem Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten, bei denen Symptome auftreten. Alle anderen wenden sich an das Amt oder den Hausarzt, der bei Verdacht auf Sars-CoV-2 eine Laboruntersuchung veranlassen kann.

Allerdings sollten Betroffene vor dem Gang in die Praxis unbedingt dort anrufen. Dieses Vorgehen empfiehlt Witzke – wenn möglich – auch bei einem Verdacht auf Grippe. Denn auch da ist die Gefahr groß, andere Patienten im Wartezimmer anzustecken.

Regelmäßiges Händewaschen mit Seife beugt am besten vor

Vorbeugen: Wer einen begründeten Verdacht hat, mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein, sollte unnötige Kontakte meiden und zu Hause bleiben – wie auch bei der Grippe. Wichtig außerdem: Gute Handhygiene, also regelmäßiges Waschen mit Seife, ein bis zwei Meter Sicherheitsabstand von Kranken sowie richtiges Husten und Niesen – in die Armbeuge also. Ständiges Desinfizieren der Hände ist laut Witzke überflüssig.

Nein, so nicht: Bei der Berlinale schritt der Sänger Khavn de la Cruz mit Federschmuck und Mundschutz über den roten Teppich. Weder das eine noch das andere hilft zuverlässig gegen eine Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2. Foto: Britta Pedersen / dpa

Atemmasken sind für gesunde Menschen nicht nötig. Belege, dass sie das Ansteckungsrisiko für eine gesunde Person signifikant verringern, gibt es laut RKI nicht. Sie könnten sogar den gegenteiligen Effekt haben. „Nach Angaben der WHO kann das Tragen einer Maske in Situationen, in denen dies nicht empfohlen ist, ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen, durch das zentrale Hygienemaßnamen wie eine gute Händehygiene vernachlässigt werden können“, heißt es auf der RKI-Website

• Die Coronavirus-Epidemie – mehr zum Thema

Das neuartige Coronavirus breitet sich auch in Deutschland immer mehr aus. Inzwischen haben fast alle Bundesländer Infektionsfälle gemeldet. Lesen Sie alle neuen Entwicklungen in unserem News-Blog.

Viele Deutsche fragen sich: Werden wegen des Coronavirus’ jetzt die Medikamente knapp? Oder: Wenn ich Kontaktperson bin – was bedeutet häusliche Quarantäne? Der Leiter der Virologie der Charité, Christian Drosten, warnt, dass sich bis zu 70 Prozent der Bundesbürger mit dem Virus infizieren werden. (dpa/max)