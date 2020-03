Coronavirus in Italien: Alle Absagen und Informationen

Rom/Berlin. Kein Land in Europa ist von der Verbreitung des Coronavirus so betroffen wie Italien. Alle neuen Informationen zur Lage in dem Land.

Kein Land in Europa ist von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus so betroffen wie Italien. Am Mittwoch bestätigten die italienischen Behörden 107 Tote und mehr als 3000 Infizierte im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Allein von Dienstag auf Mittwoch starben in dem Land 28 Menschen. Die Gesamtzahl der Fälle liegt nur in Südkorea und China höher.

Begonnen hatte die Epidemie im Februar im Norden Italiens. Die italienischen Behörden hatten als Reaktion die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und elf norditalienische Kommunen unter Quarantäne gestellt. Doch wie wirkt sich das Coronavirus insgesamt auf Italien aus, und welche der Maßnahmen und Veränderungen betreffen Deutsche?

Coronavirus in Italien: Kommunen weiterhin abgesperrt

Die italienische Regierung verlängerte am Sonntagabend die Absperrung der elf Gemeinden im Norden des Landes. Bei den abgeriegelten Gebieten handelt es sich um zehn Gemeinden in der Lombardei – darunter Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione D’Adda und Codogno – sowie Vo in Venetien. Etwa 50.000 Menschen sind davon betroffen.

Der wissenschaftliche Beraterstab der italienischen Regierung empfahl den restlichen Bürgern im Land, auf das in Italien typische Küsschen zur Begrüßung zu verzichten. Das Expertenkomitee soll unter anderem auch zum Verzicht auf Umarmungen und Händeschütteln geraten haben. Man solle stattdessen einen Meter Abstand halten.

Papst Franziskus soll auf das Virus übrigens negativ getestet worden sein. Der 83-Jährige war kürzlich erkältet und sagte mehrere Termine ab. Eine römische Zeitung berichtete am Dienstag, der Papst sei negativ auf das Corona-Virus getestet worden. Der Vatikan äußerte sich nicht dazu.

Coronavirus in Italien: Sportveranstaltungen ohne Publikum

Alle Sportveranstaltungen in Italien sollen wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst ohne Publikum stattfinden. Damit sollen weitere Ansteckungen vermieden werden, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwochabend in einer Videobotschaft. Berichten zufolge gilt diese Entscheidung bis zum 3. April und betrifft neben den Fußballspielen der italienischen Serie A auch die Champions League und die Europa League.

Durch den Ausschluss der Zuschauer droht dem Radklassiker Mailand–Sanremo am 21. März die Absage. Auch das Weltcupfinale der alpinen Skisportler in Cortina d’Ampezzo vom 18. bis zum 22. März findet ohne Publikum statt. Am Mittwoch teilten die Veranstaltenden der Architekturbiennale in Venedig mit, dass die Veranstaltung wegen Covid-19 auf Ende August verschoben werde.

Coronavirus in Italien: Schulen und Universitäten geschlossen

Am Mittwoch gab die italienische Schulministerin bekannt, dass alle Schulen, Kindergärten und Hochschulen ab Donnerstag bis zum 15. März zwei Wochen lang geschlossen bleiben. Das bestätigte auch der Ministerpräsident Conte. Dem Beschluss des Ministerpräsidenten zufolge werden auch Theater und Kinos geschlossen.

Mit diesen drastischen Maßnahmen solle die Versorgung aller Patienten in Kliniken garantiert werden, hieß es. Wenn die Zahl der Ansteckungen rapide steige, könne eine Versorgung derer, die Intensivmedizin benötigten, nicht gewährleistet werden.

Angst vor Coronavirus: Weniger Flüge nach Italien

Auch die Verkehrs- und Reisebranche ist von den Entwicklungen in Italien betroffen. Italienische Flughäfen sind für Direktflüge aus China gesperrt. Zudem werden an Flughäfen und Häfen vermehrt Temperaturmessungen durchgeführt. Das Auswärtige Amt in Berlin rät von nicht erforderlichen Reisen in die Provinz Lodi in der Lombardei und die Stadt Vo Euganeo in Venetien ab.

Mehrere Unternehmen erstatten Reisetickets nach Italien aus Kulanz. Dies ist aber oft abhängig vom Reiseziel. Die Deutsche Bahn erstattet beispielsweise Fahrkarten in die betroffenen Regionen im Norden oder wenn eine Veranstaltung, für die das Ticket gebucht wurde, wegen Covid-19 ausfällt.

Manche Airlines strichen ihre Flugverbindungen nach Italien sogar teilweise. Unter anderem American Airlines, die Lufthansa und Easy Jet kündigten Einstellungen der Flugverbindungen an. American Airlines unterbrach die Flugverbindungen zwischen Miami, beziehungsweise New York, und Mailand bis zum 25. April – aus mangelnder Nachfrage wegen der Angst vor dem Coronavirus.

In den meisten Fällen haben betroffene Fluggäste allerdings Anspruch auf eine Entschädigung.

Coronavirus in Italien: Tourismus im Land eingebrochen

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind für viele Menschen fatal, der Tourismus ist komplett eingebrochen. Der Verband Confturismo spricht von Verlusten von 7,4 Milliarden Euro in den Monaten März bis Mai. Berichten zufolge sind Städte wie Venedig und Mailand leer. Selbst in der Hauptstadt Rom – die bisher wenig Fallzahlen hat – seien weniger Menschen unterwegs.

Die italienische Regierung plant aktuell ein Hilfspaket für die durch den Coronavirus-Ausbruch zusätzlich angeschlagene Wirtschaft in Höhe von 3,6 Milliarden Euro.

Italien ist nach Spanien das zweitbeliebteste Reiseziel der Deutschen. Wie sich die Verbreitung des Coronavirus weiterhin auf den Tourismus in Italien auswirken wird, ist derzeit noch nicht klar. Gegenüber der Deutschen Presseagentur sagt der Tourismusforscher Prof. Martin Lohmann: „Es wird eine abwartende Haltung in den nächsten Wochen geben, und das halte ich auch für sehr vernünftig. Aller Wahrscheinlichkeit werden wir aber einen ganz normalen Sommer haben, in dem man wunderschön verreisen kann.“

