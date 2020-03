Oliver Pocher verletzt sich bei Dreharbeiten und muss ins Krankenhaus

Bei Dreharbeiten für seine neue Show hat sich Comedian Oliver Pocher verletzt: Ein Foto, das er bei Twitter geteilt hat, zeigt ihn mit einer großen Platzwunde auf der Stirn. Laut dem Sender RTL verletzte sich der 43-Jährige bei der Wildschweinjagd im US-Bundesstaat Louisiana: Pocher habe den Rückstoß seiner Waffe unterschätzt, das Zielrohr traf ihn mit voller Wucht an der Stirn.

Kurz darauf sei er im Krankenhaus genäht worden. „Das ist halt doof, wenn man das noch nicht so richtig mit einem Gewehr gemacht hat“, sagt Pocher in einem Video. Seine Wunde erinnert tatsächlich ein wenig an die berühmte Blitz-Narbe von Harry Potter, weshalb sich Pocher sogleich in „Harry Pocher“ umtauft.

Oliver Pocher kann sich Seitenhieb auf Michael Wendler nicht verdrücken

Natürlich kann sich Oliver Pocher einen Seitenhieb auf sein derzeitiges Lieblingsopfer Michael Wendler nicht verdrücken – dabei hatten die beiden eigentlich einen Waffenstillstand vereinbart. „Nimm das, Wendler!“, sagt der Comedian im Video, kurz nachdem seine Wunde genäht wurde.

Nimm das Harry Potter...



Vielen Dank für die Genesungswünsche...ich habe mit meinem Vater in den USA für meine neue Sendung gedreht und bei der Wildschweinjagd ist das Zielfernrohr des Gewehrs beim Rückstoß etwas außer Kontrolle geraten! pic.twitter.com/6SDwcU3sWM — Oliver Pocher (@oliverpocher) March 8, 2020

Zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler war in den sozialen Medien ein Streit ausgebrochen, nachdem sich der Comedian immer wieder über den Wendler und dessen Freundin Laura lustig gemacht hatte. Bei der RTL-Show „Pocher vs. Wendler“ trugen sie ihren Streit vor laufenden Kameras aus – auch wenn das eher einem Trauerspiel glich.

(les/lhel)