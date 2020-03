Ein ganzer Ort in Brandenburg unter Corona-Quarantäne

Di, 10.03.2020, 16.29 Uhr

Im brandenburgischen Neustadt an der Dosse sollen mehr als 2.000 Menschen zu Hause bleiben. Der Grund: Eine mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Frau hatte hier an einem Lehrgang teilgenommen. In der Ortschaft sind die Straßen wie leer gefegt.