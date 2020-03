Coronavirus: Kitas und Schulen geschlossen - gibt es Notbetreuung?

Zahlreiche Bundesländer haben entschieden, von nächster Woche an Schulen und Kitas zu schließen. In Berlin, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und im Saarland sollen ab kommender Woche Schulen und Kitas geschlossen bleiben.

Mecklenburg-Vorpommern will an diesem Samstag über flächendeckende Maßnahmen entscheiden. Sachsen will am Montag zunächst die Schulpflicht aussetzen; Lehrer, Schüler und Eltern sollen auf diese Weise Zeit bekommen, sich auf Schulschließungen vorzubereiten. Den genauen Zeitpunkt will die Landesregierung kommende Woche festlegen.

Brandenburg setzt den regulären Schulunterricht von Mittwoch an vorerst aus. Der Schulbesuch ist damit weiter möglich, aber nicht mehr verpflichtend.

Nach Informationen unserer Redaktion müssen Schüler in NRW bereits am Montag nicht mehr in die Schule. Die ersten Schulleiter wurden schriftlich informiert. Lehrer sollen am Montag und Dienstag noch vor Ort sein. Bisher teilte das Ministerium nur mit, dass binnen der ersten Hälfte der kommenden Woche die Schulen geschlossen werden sollen.

Was bedeutet das für Eltern und Kinder? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Kann ich zu Hause bleiben, wenn die Schule oder Kita geschlossen wird?

Bleiben Kitas oder Schulen als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus geschlossen, dürfen Arbeitnehmer notfalls für die Kinderbetreuung zu Hause bleiben.

Solange keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht, sei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen die Arbeitsleistung unmöglich. Das bedeutet, dass sie nicht zur Arbeit kommen müssen, erklärt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht aus Köln.

Ob sie weiter ihr Gehalt bekommen, hängt davon ab, ob wirklich keine andere Betreuung möglich ist. Der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) verweist darauf, dass bei einer kurzfristigen Schließung von Kitas eine unverschuldete persönliche Verhinderung im Sinne von Paragraf 616 BGB vorliegen kann. Wer also keine Möglichkeit hat, sein Kind anderweitig unterzubringen, hat dann für einen kurzen Zeitraum von wenigen Tagen Anspruch auf bezahlte Freistellung. Allerdings sei immer zu prüfen, ob das nicht durch Tarif- oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen wurde.

Bleiben Schulen oder Kitas aber länger geschlossen, besteht aus rechtlicher Sicht kein Anspruch auf bezahlte Freistellung mehr, erklärt Oberthür. Eltern, die ihre Kinder betreuen müssen, müssen dann zwar nicht zur Arbeit kommen, haben aber auch keinen Gehaltsanspruch. Arbeitnehmer können alternativ Urlaub nehmen – bezahlt oder im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber unbezahlt.

Sollte es im Einzelfall möglich sei, kann sich möglicherweise ein Anspruch auf die Arbeit im Homeoffice ergeben, erklärt Oberthür weiter. Das könne gelten, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht und betriebliche Interessen nicht dagegen sprechen. Der Arbeitgeber habe bei der Zuweisung des Arbeitsortes billiges Ermessen zu wahren und auch die Interessen des Arbeitnehmers zu berücksichtigen.

Laut DGB-Experte Till Bender hängt die rechtliche Situation aber oft von der Ausgestaltung im Einzelfall ab. Er rät Eltern, die Situation mit dem Arbeitgeber zu besprechen und eine einvernehmliche Lösung zu suchen. In manchen Branchen dürfte sich die Lage entspannen, wenn es tatsächlich zu Kurzarbeit kommt, so seine Einschätzung.

Gibt es eine Notbetreuung?

Ja, die Länder sichern eine Notbetreuung für Schüler zu. Allerdings gilt grundsätzlich, dass Kinder zu Hause bleiben sollen. Eltern sollten nicht annehmen, dass ihre Kinder in der Schule schon „irgendwie betreut werden“, betonte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo.

In dem Bundesland soll ein Notfallplan für die Betreuung bestimmter Kinder in Kraft treten. „Wir werden eine Betreuung sicherstellen für Eltern, die in systemkritischem Berufen tätig sind“, sagte Piazolo. Dazu zählen etwa Ärzte, Pflegepersonal oder Polizisten. Die Notbetreuung in Bayern soll bis zur Jahrgangsstufe sechs gelten.

In Niedersachsen werden Schulen und Kindertagesstätten bis zu den Osterferien eine Notbetreuung anbieten. Räumliche und personelle Standards würden dafür nicht mehr gelten. Es sei aber nicht geplant, die Schüler mit Aufgaben oder Online-Unterricht zu versorgen, sagte Kultusminister Grant Henrik Tonne (SPD). Die Notbetreuung gilt bis zum achten Schuljahrgang.

In Bremen wird es eine Notbetreuung für die Kinder von Beschäftigten im Gesundheitswesen, bei der Polizei und der Feuerwehr geben. „Wir empfehlen auf keinen Fall, dass Kinder von ihren Großeltern betreut werden“, warnte die Kinder- und Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD).

Auch in Berlin soll es Angebote für eine Notbetreuung geben. Dies beziehe sich auf bestimmte Gruppen wie Polizei, Feuerwehr und Personal aus dem Gesundheitswesen, für deren Kinder eine Notbetreuung organisiert werden solle, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag. An den Schulen werde es auch pädagogisches Personal geben. Die Leitung entscheide, wie die Pädagogen eingesetzt werden sollten. Zudem sollten etwa auch Abiprüfungen gewährleistet werden.

Auch im Saarland soll eine Notversorgung bei der Betreuung von Kindern sichergestellt werden. Der Ministerpräsident Tobias Hans (DCDU) verwies auch darauf, dass das Saarland wegen seiner direkten Nähe zu den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg vor besonderen Herausforderungen stehe. Allen Berufspendlern aus Frankreich werde empfohlen, bis auf Weiteres zu Hause bleiben.

In Schleswig-Holstein werde für Kitakinder und jüngere Schüler bis zur Klasse sechs in bestimmten Fällen eine Notbetreuung gewährleistet, teilten das Gesundheits- und das Bildungsministerium mit. Dies gelte aber nur für Eltern, die in für die Versorgung und Sicherheit unverzichtbaren Berufen arbeiteten. Dazu zählten etwa Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, Polizei, Justiz oder Feuerwehr. Es gilt aber auch für Energieversorger oder Hersteller von Medizinmaterial.



Darf ich mein Kind trotz geöffneter Schule zu Hause lassen?

„Nein, das dürfen Eltern nicht“, sagt Wilhelm Achelpöhler, Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster. Das gilt jedenfalls bei schulpflichtigen Kindern. „Solange sich das Gesundheitsamt oder die Schule nicht entscheiden, die Schule zu schließen, müssen Kinder da hingehen“, erklärt er. Eine Ausnahme von der Schulpflicht besteht, wenn das Kind krank ist.

„Wer sich nicht an die Schulpflicht hält, dem droht theoretisch ein Bußgeld“, erläutert Achelpöhler. Bei häufigerem Fehlen kann dies bei 200 Euro liegen. In Extremfällen kann sogar das Sorgerecht bei der Verletzung der Schulpflicht eingeschränkt werden.

Anders sieht es bei kleineren Kindern aus, die noch in die Kita gehen. „Da können Eltern selbst entscheiden, ob sie ihr Kind hinschicken oder nicht“, sagt der Fachanwalt. Ob es jedoch für das Kind das Beste ist, wenn es zu Hause allein mit ängstlichen Eltern sitzt, sei natürlich eine andere Frage. „Aber das muss dann eben jeder selbst entscheiden.“

Stecken sich Kinder besonders schnell an?

„Kinder sind bedeutsame Treiber für die Übertragung von Influenzaviren in der Gemeinschaft“, so die Weltgesundheitsorganisation. Für den Covid-19-Erreger zeigten erste Auswertungen aber, dass Kinder weniger betroffen sind als Erwachsene und nur selten deutliche Symptome entwickeln.

Vorläufige Daten lassen demnach zudem annehmen, dass Kinder sich vor allem bei Erwachsenen anstecken – Erwachsene aber umgekehrt seltener bei Kindern. Kinder gehören bei Covid-19 nach bisherigem Wissensstand nicht zu den Risikogruppen. Anders ist es bei der Influenza.

Können Kinder von zu Hause aus lernen?

Die Schüler, die derzeit in Halle wegen des Coronavirus vorsorglich zu Hause sind, können die Zeit aus Sicht von Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) gut mit digitalen Lernangeboten überbrücken. „Wir haben da ein bewährtes System, das auch schon ein paar Jahre läuft“, sagte der Minister.

„Die Lehrer werden es im individuellen Mailverkehr oder in anderen Kommunikationsformen möglich machen, dass die Kinder in den 14 Tagen am Unterricht teilhaben. Das kann man organisieren und das geht auch, glaube ich, ganz gut.“ Das sei bewährt etwa für den Fall, dass Kinder länger krank sind.

Es gebe beispielsweise die Lernplattform Moodle, mit der Schüler in einem geschützten Bereich des Internets lernen, üben und kommunizieren könnten. Für die Nutzer könnten individuell Inhalte freigeschaltet werden. Zudem gebe es eine Bildungscloud des Landes, mit der die Lehrkräfte und Schüler Daten und ganze Verzeichnisse hochladen und herunterladen könnten. Die Daten könnten passwortgeschützt auch mit Kollegen, Schülern sowie Eltern geteilt werden.

Sind die Abiturprüfungen in Gefahr?

In den meisten Bundesländern stehen in den nächsten Wochen die schriftlichen Abiturprüfungen an. In Nordrhein-Westfalen gibt es einen Notfallplan, der vorsieht, dass Schüler, die wegen der Quarantäne-Regelungen die Abiturprüfung nicht schreiben können, die Klausuren an einem zentralen Nachschreibetermin nachholen.

Nach Ansicht des Deutschen Lehrerverbandes soll das Abitur wie geplant stattfinden. „An den Abiturprüfungen sollten wir festhalten. Die könnten unter Beachtung eines strengen Gesundheitsschutzes auch stattfinden, wenn es gleichzeitig Corona-Ferien geben sollte“, sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger der „Passauer Neuen Presse“.

Allerdings müsse bei einer solchen Prüfungssituation dafür gesorgt werden, dass ein entsprechender Abstand zwischen den Prüflingen in den Prüfungsräumen bestehe. Lesen Sie auch: Das ist die Notfallplanung für das Abitur.

Darf mein Kind in die Schule oder Kita, wenn ich mich in Quarantäne befinde?

Wenn ich als Elternteil nachweislich infiziert bin, darf mein Kind nicht zur Schule oder in die Kita. Anders ist es, wenn ich mich als Kontaktperson eines Infizierten in Quarantäne befinde. Sofern ich keine Symptome entwickele, können alle Personen aus meinem Haushalt ganz normal am öffentlichen Leben teilnehmen.

Was bedeutet häusliche Quarantäne? Mehr erfahren Sie hier.14

(jb/dpa/afp)

