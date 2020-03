Fr, 20.03.2020, 17.33 Uhr

In der Corona-Krise hat Leverkusen drastische Beschränkungen beschlossen: Menschen dürfen draußen nur noch in bestimmten Fällen in Gruppen unterwegs sein, Essen und Trinken in Restaurants oder Biergärten sind verboten. Viele Bürger haben Verständnis.