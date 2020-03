Do, 26.03.2020, 07.08 Uhr

Um dem Mangel an Desinfektionsmitteln in Zeiten des neuartigen Coronavirus abzuhelfen, hat sich eine Gin-Destillerie in Irland darauf verlegt, hochprozentigen Alkohol für die Reinigung der Hände zu brennen. Die Flaschen gibt sie zum Selbstkostenpreis ab.