Mi, 01.04.2020, 08.06 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat die Bevölkerung seines Landes gewarnt, dass sich die Lage in der Corona-Krise in den nächsten zwei Wochen weiter verschlimmern werde. Den Vereinigten Staaten stünden "sehr, sehr schmerzhafte zwei Wochen" bevor, sagte er in Washington.