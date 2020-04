Boris Johnson ist in "extrem guter Stimmung"

Fr, 10.04.2020, 11.56 Uhr

Der an einer Coronavirus-Infektion erkrankte britische Premierminister Boris Johnson befindet sich auf dem Weg der Besserung und hat am Donnerstag die Intensivstation eines Londoner Krankenhauses verlassen.Er sei in "extrem guter Stimmung", hieß es weiter, teilte die britische Regierung mit.