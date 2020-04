Steinmeier mahnt zu Sorgsamkeit und Solidarität in Corona-Krise

Mi, 22.04.2020, 18.47 Uhr

In einer Video-Botschaft mahnt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weiter zu Sorgsamkeit und Verantwortungsbewusstsein in der Corona-Krise. Angesichts der in dieser Woche erfolgten ersten Lockerungen sei es wichtig, den Weg aus der Krise nicht zu gefährden.