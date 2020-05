Pfingsten und Himmelfahrt: Wo in Deutschland Urlaub machen?

Wie wirkt sich das Coronavirus auf Ihre Urlaubsplanung aus? Alle Antworten auf Fragen rund um den geplanten Urlaub im In- und Ausland im Video.

Urlaub und Coronavirus: Was jetzt wichtig ist

Berlin. Ein Urlaub an Pfingsten in Deutschland wird wegen der Corona-Lockerungen der Bundesländer wahrscheinlicher. Hier können Sie Pfingsturlaub machen.

Urlaub an Pfingsten: In Deutschland trotz Corona möglich?

Nachdem die Bundesregierung ab dem 16.05 die Kontrollen an der Deutschen Grenze lockern will, rückt der freie Reiseverkehr in Europa in greifbare Nähe

Doch Pfingsten naht: Die Feiertage fallen 2020 auf den 31. Mai und 1. Juni

Da die weltweite Reisewarnung für touristische Reisen und Urlaube bis mindestens 14. Juni verlängert wurde, ist ein Urlaub in Deutschland eine realistische Alternative

Wo können Sie an Pfingsten einen Urlaub in Deutschland mit Ihrer Familie verbringen? An der Ostsee oder Nordsee oder in den Alpen? Wie ist die Lage in Bayern?

Was sich bereits nach (und vor) der Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai anbahnte, wird nun nach und nach Realität: Viele Bundesländer haben in den letzten Tagen angekündigt, ihre Einreisebestimmungen lockern zu wollen.

Zudem legen sie teils konkrete, mehrstufige Pläne für ein allmähliches Anlaufen von Tourismus, Gastronomie und Hotellerie in Deutschland vor. Lesen Sie hier: Trotz Corona in Deutschland reisen – wo Urlaub möglich ist.

Das sind gute Neuigkeiten für Touristen: Denn der Pfingsturlaub muss unter diesen Umständen nicht auf Balkonien stattfinden. Stattdessen haben deutsche Urlauber die Wahl zwischen Nordsee, Harz und Schwarzwald. Allerdings kann man längst nicht überall hin:

Tagestouristen dürfen zu Christi Himmelfahrt und dem darauf folgenden Wochenende sowie an Pfingsten nicht auf Schleswig-Holsteins Nordseeinseln und die meisten Halligen. Auch für St. Peter-Ording gilt an beiden Wochenenden ein Betretungsverbot. Am Montag hat sich die Landesregierung mit den Landräten von Nordfriesland und Ostholstein sowie den Bürgermeistern beraten. Lesen Sie hier: Alle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker.

Pfingsturlaub 2020: In Deutschland in diesen Bundesländern möglich

Vor dem Hintergrund der Lockerungen der Corona-Beschränkungen der Bundesländer wird ein Pfingsturlaub in Deutschland zur realen Alternative zu Reisen ins Ausland. Trotz Lockerungen gilt jedoch: Ob es wegen Corona möglich sein wird, seinen Pfingsturlaub in Deutschland wie geplant anzutreten, hängt von den Regelungen des jeweiligen Bundeslandes ab.

Schleswig-Holstein will ab dem 18. Mai, und damit vor Pfingsten, Restaurants, Hotels und Ferienhäuser unter Auflagen wieder öffnen. Dann fällt auch das Einreiseverbot für touristische und Freizeitzwecke ebenso wie das Betretungsverbot für Inseln und Halligen. Es ist aber geplant, dass die Landkreise eigene Regeln aufstellen können, um den Tagestourismus zu begrenzen. So soll der erwartete Ansturm zu Pfingsten reduziert werden. Sylt und andere Nordseeinseln haben bereits gebeten noch keine Tagestouristen zuzulassen.

Nordseeinseln für Tagestouristen weiter gesperrt: Tagestouristen dürfen zu Christi Himmelfahrt und am darauf folgenden Wochenende sowie Pfingsten nicht auf Schleswig-Holsteins Nordseeinseln und die meisten Halligen. Auch für St. Peter-Ording gilt an beiden Wochenenden ein Betretungsverbot. Darauf haben sich Land und Kommunen am Montag verständigt.

In Bayern wird kurz vor Pfingsten – ab dem 30. Mai – der Betrieb von Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen erlaubt, auch Freizeiteinrichtungen wie Schlösser und Freizeitparks dürfen dann öffnen. Wellnessbereiche oder Schwimmbäder der Unterkünfte können Touristen allerdings nicht nutzen – sie müssen geschlossen bleiben.

In Sachsen-Anhalt sind die die Hotels, Ferienwohnungen und -häuser für Menschen aus dem eigenen Bundesland geöffnet. Weitere stufenweise Lockerungen in Gastronomie und Tourismuswirtschaft werde die Regierung mit den mitteldeutschen Bundesländern abstimmen, kündigte Wirtschaftsminister Armin Willingmann an.

In Sachsen ist es erlaubt, in Ferienwohnungen und Hotels zu übernachten

Da in Brandenburg ab dem 25. Mai alle touristischen Vermietungen wieder uneingeschränkt unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nutzbar sein sollen, wie die Landesregierung verlauten ließ, steht einem Pfingsturlaub im Osten nichts im Wege.

In Mecklenburg-Vorpommern endet das Einreiseverbot für auswärtige Touristen am 25. Mai – und damit vor Pfingsten. Eine Woche vorher dürfen bereits die einheimischen Touristen wieder ihr Bundesland bereisen. Kurz vor Pfingsten dürfen in Berlin ab dem 25. Mai Hotels und Ferienwohnungen öffnen – aber nur, wenn sie bestimmte Hygieneregeln einhalten.

Ein Urlaub an Pfingsten in Hamburg ist möglich: Das Bundesland erlaubt das Übernachten in Hotels ab dem 18. Mai.

In Thüringen ist der Campingtourismus bereits wieder gestartet. In Vorbereitung auf Pfingsten könnten dort ab dem 22. Mai unter anderem Pensionen mit Auflagen wieder öffnen.

In Hessen dürfen Hotels, Pensionen und Privatzimmer bereits wieder Gäste aufnehmen

Einem Pfingsturlaub in Niedersachsen steht nichts im Wege: Hier dürfen ab dem 25. Mai unter anderem Hotels touristisch genutzt werden.

In Nordrhein-Westfalen können Touristen wieder in Ferienwohnungen, Campingplätze und Gaststätten einkehren – zum Beispiel für einen Pfingsturlaub mit der Familie.

In Rheinland-Pfalz nehmen Ferienwohnungen und Jugendherbergen am 18. Mai wieder den Betrieb auf.

Im Saarland fährt der Tourismus ab dem 18. Mai schrittweise hoch, sodass ein Urlaub an Pfingsten hier voraussichtlich möglich ist

