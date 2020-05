Nach Unfall: Behinderungen auf der A2 in Richtung Braunschweig

Ein Verkehrsunfall sorgt am Mittwoch auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Braunschweig für Behinderungen. In Höhe des Rastplatzes Lorkberg war am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr ein Sattelzug auf einen Schilderwagen aufgefahren. Der Lkw-Fahrer konnte zwar noch eine Vollbremsung einleiten, einen Aufprall aber nicht mehr verhindern.

A2-Unfall: Behinderungen bis Mittag

Der Laster krachte in den Schilderwagen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An der Zugmaschine des Lkw und am Verkehrsleitanhänger entstand Sachschaden. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten ist bis zum Mittag mit Behinderungen in Richtung Helmstedt zu rechnen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.