dm kooperiert mit Hornbach - und sorgt damit Ärger

Nach getaner Arbeit auf dem Bau oder im Handwerksbetrieb heißt es für den hart arbeitenden Mann erst einmal: ab unter die Dusche. Der Griff zum Duschgel bringt die Geruchsnerven zum Tanzen. Besonders wenn das „revitalisierende“ Duschgel der dm-Eigenmarke Seinz nach Zitrone und Menthol riecht – und nach Bier.

Was für den einen nach einem Klischee à la „kein Mann kann nach der Arbeit ohne sein Bier auskommen!“ klingt, scheint für dm ein erfolgversprechendes Vermarktungskonzept zu sein. Denn neben dem Bier-Duschgel hat der Drogerie-Konzern, der zuletzt mit einem neuen Express-Abholservice von sich reden machte und vor selbstgebauten Corona-Mundschutzen warnte, gleich eine ganze Reihe neuer Produkte für den „echten Mann“ ins Sortiment mit aufgenommen.

Dazu gehören

eine Handwaschpaste mit Sägemehl,

ein Duschpeeling mit Aktivkohle und Gesteinsmehl sowie

mit Aktivkohle und Gesteinsmehl sowie eine extra-schnell einziehende Handcreme, die keine Spuren auf Werkzeugen hinterlassen soll.

Da die Produkte in Kooperation mit Hornbach entstanden sind, können Kunden zudem im Baumarkt Meterstab und Hammer mit „Hornbach x Seinz“-Logo kaufen.

Ex-dm-Chef leitet Hornbach

Die Vermutung liegt nahe, dass der aktuelle Hornbach-Chef Erich Harsch die Kooperation ins Rollen brachte. Harsch war zuvor Chef der Drogeriekette DM und ist 2019 zum Baumarktriesen Hornbach gewechselt.

Klar im Fokus stehen „echte Kerle“, die in Handwerksbetrieben arbeiten – und trotzdem gepflegt sein möchten. Die Produkte kann man übrigens bereits online bestellen – damit sie pünktlich zum Vatertag eintreffen.

Seinz x Hornbach: Männer-Pflegeprodukte sorgen für Kritik

Ähnlich wie beim erstmaligen Produkt-Launch der Männerpflege-Serie Seinz sorgt nun auch die neue Kooperation mit Hornbach für Aufregung in den sozialen Netzwerken.

So schreibt ein User: „Das ist an Stereotype kaum noch zu übertreffen. (...) unfassbar ungesundes in Schubladen stecken und schön das alte Geschlechterrollenverständnis aufrecht erhalten wollen. Schade, dass ihr nicht noch ein rohes Stück Fleisch dazu gepackt habt, das wäre ja dann erst so richtig männlich.“

Bislang haben weder Hornbach noch dm auf die Kritik der Instagram-User reagiert.