Urlaub in Italien, Griechenland - In diese Länder können Sie reisen

Einem Urlaub ins Ausland steht in vielen Fällen nichts mehr entgegen

Das Auswärtige Amt hat die Reisewarnungen für die meisten EU-Länder bereits aufgehoben

Welche speziellen Einreiseregeln gelten für beliebte Urlaubsländer wie Italien, Spanien und Kroatien? Was müssen Touristen vor Ort beachten? Ein Überblick

Berlin. In mehr als der Hälfte der deutschen Bundesländer haben die Sommerferien bereits begonnen – und spätestens damit ist auch die Urlaubszeit gestartet. Noch vor wenigen Monaten war mit größter Unsicherheit behaftet, ob Urlaub im Sommer 2020 überhaupt möglich sein würde. Nun ist klar: Mit den Lockerungen wächst auch die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen.

Zwar gilt die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes generell noch bis zum 31. August, für die meisten EU-Staaten hatte die Bundesregierung die verhängten Reisewarnungen aber bereits Mitte Juni zurückgenommen.

Doch wo das Infektionsgeschehen wieder steigt, drohen neue Einschränkungen. Wir geben einen Überblick, was aktuell möglich ist – und wo Urlauber lieber Vorsicht walten lassen sollten. Lesen Sie hier: Auswärtiges Amt warnt – Diese Länder sind Corona-Risikogebiete.

Reisen ins Ausland – Was Urlauber jetzt wissen müssen

Insbesondere im Corona-Jahr 2020 sind spontane Reisen schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Wer eine Auslandsreise vorhat, sollte daher gut im Voraus planen, sich vor Reiseantritt über die Situation im jeweiligen Land informieren und sich auch während des Auslandsaufenthalts über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Eine gute Quelle für Informationen rund um die Reise ist das Auswärtige Amt (AA). Um deutsche Touristen entsprechend zu informieren, gibt das AA unter dem Stichwort „Sicher Reisen“ tagesaktuelle Hinweise zu den jeweiligen Reiseländern auf seiner Internetseite. Die Hinweise richten sich nach dem aktuellen Infektionsgeschehen.

Außenminister Heiko Maas (SPD) informierte Mitte Juni nach einer Kabinettssitzung über die Aufhebung der Reisewarnungen für einen Großteil der EU-Partnerstaaten. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Das Auswärtige Amt verweist zudem auf den Twitter-Account des Krisenreaktionszentrums des AA und auf seine Reise-App. Die App bietet unter anderem Checklisten für die Reisevorbereitung, die Adressen der Vertretungen des Reiselandes in Deutschland, Infos für Notfälle im Reiseland, die Adressen der deutschen Vertretungen im Reiseland sowie Reise- und Sicherheitshinweise per Push-Nachricht.

Wichtige Hinweise kann auch der jeweilige Reiseanbieter liefern. Zudem lohnt es sich immer, aktuelle Nachrichten zu verfolgen. Lesen Sie hier unsere aktuellen Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker.

Urlaub in Dänemark: Was ist in diesem Jahr möglich?

Nachdem die Dänen als eines der ersten Länder Europas am 14. März ihre Grenzen für Ausländer ohne konkreten Einreisegrund dichtgemacht hatten, können deutsche Reisende mittlerweile wieder einreisen. Einzige Bedingung: Sie müssen sechs Übernachtungen im Land gebucht haben.

Ausnahmen davon gelten etwa für Deutsche, die ein dänisches Sommerhaus besitzen, ihre Partner im Land besuchen wollen oder Einwohner Schleswig-Holsteins sind. In Dänemark ist die Infektionslage derweil sehr positiv, die Zahl der Neuinfektionen gering. Regionaler Schwerpunkt war bisher die Hauptstadt Kopenhagen. Restaurants, Cafés und Geschäfte sind seit Mai wieder offen, eine Maskenpflicht besteht nicht.

Was für den Dänemark-Ausflug zu beachten ist:

Wer aus Deutschland einreisen möchte, muss nachweisen, dass er mindestens sechs Übernachtungen in einem Hotel, einem Ferienhaus oder auf einem Campingplatz gebucht hat, oder bei privaten Unterkünften eine Bestätigung der beherbergenden Person vorlegen

gebucht hat, oder bei privaten Unterkünften eine Bestätigung der beherbergenden Person vorlegen Es kommt zu verstärkten Einreisekontrollen sowie Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen; bei Krankheitssymptomen wird die Einreise verwehrt

mit Temperaturmessungen; bei Krankheitssymptomen wird die Einreise verwehrt Versammlungen im öffentlichen und privaten Raum mit mehr als 100 Personen sind untersagt

im öffentlichen und privaten Raum mit mehr als 100 Personen sind untersagt In Dänemark gibt es keine generelle Maskenpflicht , aber eine Abstandsregelung von mindestens einem Meter

, aber eine Abstandsregelung von mindestens einem Meter Restaurants, Café, Geschäfte, kulturelle Einrichtungen und andere Einrichtungen wie Zoos, Schwimmbäder und Vergnügungsparks sind wieder geöffnet

Diskotheken und Nachtclubs sollen ab dem 8. August wieder öffnen dürfen

Durchreisen durch Dänemark für den Urlaub in Schweden oder Sylt aber auch für die Heimreise sind erlaubt. Die Durchreise muss aber auf direktem Weg ohne Verzögerung erfolgen

Griechenland: Welche Regeln gelten hier?

Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie den meisten EU-Staaten können frei in Griechenland einreisen – auch ohne Quarantänepflicht. Alle müssen sich aber mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Ein Algorithmus errechnet dann, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen. Mehr dazu hier: Griechenland: Touristen positiv getestet – Land reagiert

Wer positiv getestet wird, muss 14 Tage in eigens eingerichtete Isolier-Unterkünfte in Hotels gehen. Die Kosten übernimmt Griechenland. Das Land hat – verglichen mit anderen Staaten Europas – weiterhin eine sehr niedrige Infektionsrate. Maskenpflicht gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und Krankenhäusern. Zudem wird überall geraten, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern von anderen Menschen zu halten.

Blaues Meer, blaue Dächer, weiße Häuser – und viel Sonne: So stellen sich viele Reiselustige den Traumurlaub in Griechenland vor. Wer aktuell nach Griechenland einreisen möchte, muss sich 24 Stunden vorher elektronisch registrieren. Foto: Maglara / Getty Images/iStockphoto

Diese Regeln gelten aktuell in Griechenland:

Für alle Einreisenden gilt eine Online-Anmeldepflicht, bei dem spätestens 24 Stunden vor Einreise ein Formular ausgefüllt werden muss. Die Touristen erhalten dann einen QR-Code , der bei Einreise vorgezeigt werden muss. Manche Flug- und auch Fährgesellschaften verlangen den QR-Code bereits beim Check-In

, der bei Einreise vorgezeigt werden muss. Manche Flug- und auch Fährgesellschaften verlangen den QR-Code bereits beim Check-In Es gelten weitreichende Verhaltens- und Abstandsregeln und Hygienevorschriften , die unbedingt eingehalten werden müssen, etwa eine Maskenpflicht, Kapazitätsbegrenzungen im ÖPNV sowie in Taxis, Krankenhäusern und Arztpraxen

, die unbedingt eingehalten werden müssen, etwa eine Maskenpflicht, Kapazitätsbegrenzungen im ÖPNV sowie in Taxis, Krankenhäusern und Arztpraxen Touristenunterkünfte mit Ganzjahresbetrieb wie Hotels, Campingplätze, Jugendherbergen und Ferienwohnungen sind wieder geöffnet

sind wieder geöffnet Sehenswürdigkeiten , Restaurants, Bars und Diskotheken sind geöffnet und Open-Air-Veranstaltungen ebenfalls erlaubt – allerdings nur unter Auflagen. So gelten für Restaurants Abstandsregeln zwischen den Tischen sowie eine Beschränkung der Personenzahl pro Tisch. Buffets sind verboten.

, Restaurants, Bars und Diskotheken sind geöffnet und Open-Air-Veranstaltungen ebenfalls erlaubt – allerdings nur unter Auflagen. So gelten für Abstandsregeln zwischen den Tischen sowie eine Beschränkung der Personenzahl pro Tisch. Buffets sind verboten. Alle organisierten Strände und Badeanstalten haben wieder geöffnet

haben wieder geöffnet Indoor-Pools dürfen nicht betrieben werden

Urlaub auf Mallorca – Auszeit in Spanien möglich

Bei Spanien-Freunden herrschte lange Ungewissheit. Zwar gehört Spanien zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern, doch inzwischen ist die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken. Das Land hat daher seinen Corona-Notstand beendet und die Grenzen für Urlauber aus Schengen-Staaten geöffnet.

Mallorca-Fans hatten zuerst Glück: Urlauber aus Deutschland durften bereits am 15. Juni zu Testzwecken nach Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera reisen und den Ernstfall für den Sommerurlaub in Corona-Zeiten üben. Wie die ersten deutschen Urlauber empfangen wurden, lesen Sie hier: Erste Deutsche auf Mallorca gelandet – und mit Applaus begrüßt. Unser Reporter wagte zudem den Selbstversuch: Test-Tourist im Urlaub – So war es im ersten Mallorca-Flieger

Doch inzwischen steigen die Infektionszahlen auf den Balearen wieder. Zuletzt sorgte eine Skandal-Party auf Mallorca für Entsetzen. Die Behörden haben deshalb wieder eine strenge Maskenpflicht eingeführt. Lesen Sie hier, wo und für wen die neue Regel gilt. Zudem wurden aufgrund der wiederholten Corona-Verstöße die Lokale am Ballermann und in der Straße Punta Ballena in der Briten-Hochburg Magaluf zwangsgeschlossen. Für die nächsten zwei Monate bleiben dort die Zapfhähne trocken.

Auch die Lage in der bei Touristen beliebten Region Katalonien ist schwierig. Dort haben die Behörden nach neuen Corona-Ausbrüchen ebenfalls wieder schärfere Maßnahmen ergriffen. Lesen Sie hier: Spanien-Urlaub: Katalonien führt strengere Maskenpflicht ein

Diese Regeln gelten aktuell in Spanien:

Es gibt Gesundheitskontrollen mit Temperaturmessungen bei der Einreise. Personen mit einer Temperatur von über 37.5 °C oder anderen Auffälligkeiten können einer eingehenderen Untersuchung unterzogen werden.

Touristen müssen vor der Anreise auf einem Fragebogen Angaben unter anderem zur Gesundheit sowie zu persönlichen Kontaktdaten machen. Danach erhalten sie einen QR-Code , der bei der Einreise vorgezeigt werden muss

, der bei der Einreise vorgezeigt werden muss In geschlossenen Räumen und auch im Freien muss man eine Schutzmaske tragen. Bei Verstoß können Geldstrafen von bis zu 100 Euro verhängt werden, Ausnahmen gelten nur am Strand, am Pool und beim Essen und Trinken, etwa in Bars und Restaurants

tragen. Bei Verstoß können Geldstrafen von bis zu 100 Euro verhängt werden, Ausnahmen gelten nur am Strand, am Pool und beim Essen und Trinken, etwa in Bars und Restaurants In Katalonien gilt eine generelle Maskenpflicht , genau wie auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln

, genau wie auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln Je nach Infektionslage können lokale Behörden jederzeit Mobilitätsbeschränkungen einführen. Zurzeit sind davon mehrere Kreise, Städte und Gemeinden in Katalonien, Galicien und Aragón betroffen und abgeriegelt

Wie ist die Situation in Italien?

Reisende aus der EU oder aus dem Schengenraum dürfen ohne Beschränkungen nach Italien einreisen, obwohl der Notstand noch bis zum 31. Juli gilt. Sie müssen – anders als Besucher aus Nicht-EU-Ländern – auch nicht in Quarantäne. Für 16 Länder hat Italien jedoch neue Einreiseverbote erlassen. Zuletzt kamen Serbien, Montenegro und der Kosovo auf die Liste der Risikoländer, aus denen Reisende nicht mehr nach Italien dürfen. Innerhalb des Landes darf man sich ungehindert fortbewegen.

Toskana-Urlaub trotz Corona? Momentan kein großes Problem. Menschen aus der EU können ohne Beschränkungen nach Italien einreisen und müssen auch nicht in Quarantäne. Foto: BrilliantEye / Getty Images/iStockphoto

Die Infektionszahlen waren zuletzt leicht angestiegen, was neue Unruhe ausgelöst hatte. Allerdings beschränkt sich das auf lokale, kleinere Brandherde. In Geschäften, in Zügen oder in anderen geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht. An Stränden müssen Distanzregeln eingehalten werden – was teils aber nicht richtig gelingt.

Deutschlands bekanntester Virologe, Christian Drosten, hatte im Mai die bedenklich hohe Zahl von Sterbefällen in dem Mittelmeerland thematisiert. Die mit Abstand allermeisten Fälle hatte die Lombardei.

Diese Regeln gelten aktuell in Italien:

Die Einreise nach Italien aus Deutschland ist bereits seit dem 3. Juni wieder gestattet, die Quarantäneregeln wurden zeitgleich aufgehoben

aus Deutschland ist bereits seit dem 3. Juni wieder gestattet, die Quarantäneregeln wurden zeitgleich aufgehoben An Flughäfen und Häfen sowie im Überlandverkehr werden bei Reisenden Gesundheitskontrollen mit Temperaturmessungen durchgeführt

mit Temperaturmessungen durchgeführt Es dürfen nur eine begrenzte Anzahl von Menschen aus unterschiedlichen Haushalten im selben Auto fahren. Nähere Infos dazu gibt es beim ADAC

fahren. Nähere Infos dazu gibt es beim ADAC Unter ausländischer Flagge fahrende Passagier- und Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht in italienischen Häfen anlegen

dürfen nicht in italienischen Häfen anlegen Hotels, Geschäfte, Bars und Restaurants sind unter Einhaltung strenger Auflagen wieder geöffnet

In vielen Geschäften – in manchen Regionen auch im gesamten öffentlichen Raum – sind das Tragen von Mundschutz und Einweghandschuhen vorgeschrieben

und vorgeschrieben Es gilt ein Mindestabstand von ein bis zwei Metern

von ein bis zwei Metern Kulturelle und soziale Veranstaltungen an öffentlichen oder privaten Orten können unter Einhaltung spezifischer Teilnehmerzahlen und Sicherheitsmaßnahmen wieder stattfinden

und wieder stattfinden Die italienische Tracing-App „Immuni“ soll die Verbreitung der Infektion eindämmen. Sie kann in allen gängigen App-Stores heruntergeladen werden.

Portugal: Kann der Urlaub klappen?

Portugal galt lange als einer der Musterbeispiele innerhalb der EU. Doch ausgerechnet zum Start der Urlaubssaison macht das Land mit steigenden Infektionszahlen Negativschlagzeilen. Die Lage ist so bedenklich, dass die Regierung in 19 Vorstädten rund um die Metropole Lissabon wieder das Ausnahmerecht verhängte und die Bewegungsfreiheit der Bürger einschränkte. Lesen Sie hier: Corona: Aus Portugal kommen immer mehr Hiobsbotschaften

Seit dem 1. Juli sollen die Bürger in den betroffenen Gemeinden möglichst nur zum Einkaufen, zum Arbeiten und für Arztbesuche auf die Straße. Das touristische Zentrum Lissabons ist von den Ausgangsbeschränkungen noch nicht betroffen. Fraglich ist, wie lange das so bleibt.

Zudem gelten unterschiedliche Regeln für das portugiesische Festland und den autonomen Regionen Madeira und Azoren.

Diese Regeln gelten aktuell in Portugal:

Für Reisende aus Deutschland, die über den Luftweg einreisen, gelten momentan keine Beschränkungen für die Einreise auf dem portugiesischen Festland. Wer hingegen nach Madeira oder auf die Azoren reisen will, muss eine Gesundheitserklärung abgeben und teilweise einen Covid-19-Test durchführen beziehungsweise ein negatives Ergebnis vorlegen

einreisen, gelten momentan keine Beschränkungen für die Einreise auf dem portugiesischen Festland. Wer hingegen nach oder auf die reisen will, muss eine Gesundheitserklärung abgeben und teilweise einen Covid-19-Test durchführen beziehungsweise ein negatives Ergebnis vorlegen Unter Umständen müssen Touristen persönliche Angaben zum Zielort und zum Reisegrund gemacht werden

persönliche Angaben zum Zielort und zum Reisegrund gemacht werden Portugiesische Häfen sind für Kreuzfahrtschiffe weiterhin gesperrt

weiterhin gesperrt Das öffentliche Leben in Portugal wurde in nahezu allen Bereichen wieder aufgenommen, allerdings unter Auflagen

wurde in nahezu allen Bereichen wieder aufgenommen, allerdings unter Auflagen In Geschäften und im ÖPNV gilt Maskenpflicht und ein Mindestabstand von mindestens zwei Metern

und ein von mindestens zwei Metern Hotel- und Campingbetriebe müssen mit Einschränkungen rechnen

Restaurants sind geöffnet, Bars und Diskotheken hingegen nicht

sind geöffnet, Bars und Diskotheken hingegen nicht Spontane Versammlungen sind in ganz Portugal auf 20 Personen begrenzt

Öffentliche Verkehrsmittel fahren zwar, die Nutzung zu Stoßzeiten soll aber vermieden werden

fahren zwar, die Nutzung zu Stoßzeiten soll aber vermieden werden Der Strandbetrieb läuft unter Auflagen, ein Ampel-System und eine Onlineplattform sollen bei der Einhaltung der Hygiene-Regeln helfen

läuft unter Auflagen, ein Ampel-System und eine Onlineplattform sollen bei der Einhaltung der Hygiene-Regeln helfen Für den Großraum Lissabon gelten strengere Maßnahmen

Ist ein Urlaub in Frankreich möglich?

Reisende aus Deutschland können ohne Probleme nach Frankreich einreisen. Eine Quarantäne oder spezielle Unterlagen sind nicht notwendig. Die Situation im ganzen Land ist zur Zeit recht entspannt – die Zahl der Neuinfektionen konstant.

Genussurlaub in Frankreich ist auch im Corona-Jahr 2020 möglich. Foto: no_limit_pictures / Getty Images/iStockphoto

In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht. Läden und andere Einrichtungen entscheiden selbst, ob eine Maske getragen werden muss. In Paris haben Museen und Sehenswürdigkeiten wieder geöffnet – Tickets müssen in der Regel vorher online gebucht werden. Die Strände im Land sind wieder geöffnet. Viele Restaurants etwa in Paris haben ihre Terrassen vergrößert, damit die Menschen genug Abstand halten können.

Ab 15. Juli empfangen Mickey Mouse und Co. sogar wieder Besucher im Disneyland Paris. Tickets müssen jedoch vorerst im Internet gebucht werden. Außerdem werden aufgrund der vorgeschriebenen Abstandsregel von mindestens einem Meter nicht alle Attraktionen zur Verfügung stehen. Unser Reporter hat dem erfolgreichsten Freizeitpark Europas mit Maske und Mindestabstand einen Besuch abgestattet.

Von touristischen Reisen in die französischen Überseegebiete Französisch-Guyana, Mayotte, Neu-Kaledonien sowie Wallis und Futuna wird laut dem Auswärtigen Amt dringend abgeraten.

Diese Regeln gelten aktuell in Frankreich:

In Frankreich regelt eine Corona-Ampel , welche regionalen Beschränkungen Bestand haben

, welche regionalen Beschränkungen Bestand haben Generell gilt eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an Bahn- und Flughäfen und Bushaltestellen

in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an Bahn- und Flughäfen und Bushaltestellen In einigen Städten oder hoch frequentierten Orten kann ebenfalls eine lokal angeordnete Gesichtsmaskenpflicht gelten

gelten Parks und Strände sind landesweit grundsätzlich wieder zugänglich, es gelten Abstandsregeln

sind landesweit grundsätzlich wieder zugänglich, es gelten Abstandsregeln Museen sind ebenfalls zum Teil wieder geöffnet, gegebenenfalls müssen Eintrittskarten vorab für bestimmte Besuchszeiten gebucht werden

sind ebenfalls zum Teil wieder geöffnet, gegebenenfalls müssen Eintrittskarten vorab für bestimmte Besuchszeiten gebucht werden Da, wo die französische Corona-Ampel auf „grün“ steht, dürfen Gastronomie und Campingplätze – unter Auflagen – öffnen

auf „grün“ steht, dürfen Gastronomie und Campingplätze – unter Auflagen – öffnen Ungeordnete Versammlungen von mehr als zehn Personen sind in der Öffentlichkeit untersagt

von mehr als zehn Personen sind in der Öffentlichkeit untersagt Großveranstaltungen mit über 5000 Teilnehmern bleiben bis September verboten

mit über 5000 Teilnehmern bleiben bis September verboten Für die Überseegebiete gelten gesonderte Regeln

Urlaub in Kroatien: Was ist zu beachten?

Das stark vom Tourismus abhängige Land an der Adria mit seiner langen, buchtenreichen Küste und den vielen Inseln konnte es kaum erwarten, dass die europäischen Grenzen wieder geöffnet wurden. Kroatien erlaubt deutschen Bundesbürgern – wie allen anderen Staatsangehörigen von EU-Mitgliedsstaaten auch – die Einreise ohne Angabe von Gründen.

Allerdings: Galt das Infektionsaufkommen in Kroatien über Wochen als niedrig, ja, die Pandemie sogar als eingedämmt, nehmen die Fallzahlen aktuell rasant zu. Am stärksten betroffen sind die Hauptstadt Zagreb, Slawonien und die Gespanschaft Split-Dalmatien. Es ist sogar von Kroatien als einem neuen Corona-Hotspot die Rede. Lesen Sie dazu: Südafrika, Israel, Kroatien: Die neuen Hotspots der Pandemie

Bei der Einreise werden die Kontaktdaten der Reisenden für die Dauer ihres Aufenthalts in Kroatien registriert. Wer längere Wartezeiten vermeiden möchte, kann vor der Einreise ein Formblatt auf der Webseite „entercroatia.mup.hr“ ausfüllen. Nach der Registrierung wird ein Text mit einer Benutzer-ID-Nummer angezeigt. Diese Nummer sollte man sich notieren und den Text vorsichtshalber ausdrucken, damit man ihn bei der Einreise vorzeigen kann.

Lesen Sie hier: Urlaub in Kroatien 2020: Das müssen deutsche Urlauber wissen

Blick auf den Nationalpark Plitvicer Seen: Für EU-Bürger ist die Einreise nach Kroatien ohne Einschränkungen möglich. Foto: micheyk / Getty Images/iStockphoto

Diese Regeln gelten aktuell in Kroatien:

Bei der Einreise werden die Kontaktdaten der Reisenden für die Dauer ihres Aufenthalts registriert. Diese können auch vorab auf der Website des kroatischen Tourismusministeriums hinterlegt werden

der Reisenden für die Dauer ihres Aufenthalts registriert. Diese können auch vorab auf der Website des kroatischen Tourismusministeriums hinterlegt werden Fernverkehr und Inlandsflüge sind eingeschränkt wieder möglich

Die touristische Infrastruktur steht noch nicht in gewohntem Umfang zur Verfügung

Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern

von 1,5 Metern Soziale Kontakte sind „auf ein Mindestmaß zu reduzieren“

zu reduzieren“ Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes . Das kroatische Gesundheitsministerium empfiehlt dennoch das Tragen einer Maske im gesamten öffentlichen Raum

. Das kroatische Gesundheitsministerium empfiehlt dennoch das Tragen einer Maske im gesamten öffentlichen Raum Sollte das Infektionsgeschehen auf den kroatischen Inseln ansteigen, müssen Reisende damit rechnen, dass Brücken- und Fährverbindungen kurzfristig unterbrochen werden und ein Verlassen beziehungsweise Betreten der Inseln nicht mehr möglich ist

Ist ein Urlaub in der Türkei 2020 möglich?

Für die Türkei als Nicht-EU-Staat gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amts bis zum 31. August. Das Land hofft, dass diese bald aufgehoben wird, doch das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen wird derzeit als Corona-Risikogebiet eingestuft. Die frühzeitige Aufhebung der Reisewarnung ist damit unwahrscheinlich.

Menschen, die aus einem Risikogebiet in Deutschland einreisen, müssen mit einer 14-tägigen Quarantäne rechnen. Allerdings können Urlauber aus der Türkei von der Quarantäneregelung befreit werden, wenn sie bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Nach der Einreise aus Deutschland in die Türkei gibt es keine generelle Quarantänepflicht mehr. Am Flughafen wird aber die Temperatur gemessen. Bei Symptomen kann ein Corona-Test durchgeführt werden – das türkische Gesundheitsministerium entscheidet dann über das weitere Vorgehen.

An den Stränden gilt ein Sicherheitsabstand, am Pool gibt es nur abgepackte Handtücher, in Flughäfen und Hotels werden Wärmebildkameras eingesetzt. Die Regierung hat ein Zertifikationsprogramm für Gastronomen und Hotels entwickelt. Auch deutsche Firmen stellen Inspektoren.

Lesen Sie hier: Urlaub in der Türkei: Muss man in Quarantäne?

Diese Regeln gelten aktuell in der Türkei:

Ein Einreiseverbot für deutsche Staatsangehörige hat die türkische Regierung zwar bereits Mitte Juni aufgehoben, für die Türkei gilt aber weiterhin die Reisewarnung der Bundesregierung bis zum 31. August

Bei Einreise in die Türkei werden u.a. Temperaturmessungen durchgeführt und gegebenenfalls auch zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen vorgenommen. Bei positivem Testergebnis wird eine medizinische Behandlung angeordnet, auch Quarantänemaßnahmen sind möglich

durchgeführt und gegebenenfalls auch zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen vorgenommen. Bei positivem Testergebnis wird eine medizinische Behandlung angeordnet, auch Quarantänemaßnahmen sind möglich Auf Marktplätzen, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen von Schutzmasken Pflicht; in vielen Städten gilt diese Regel sogar überall im öffentlichen Raum.

Pflicht; in vielen Städten gilt diese Regel sogar überall im öffentlichen Raum. Es gilt ein Mindestabstand von drei Schritten, Zuwiderhandlungen werden geahndet.

In der gesamten Türkei gilt eine Ausgangssperre für Menschen über 65 zwischen 20 Uhr abends und 10 Uhr am Morgen

Urlaub in Österreich: Trotz Corona-Krise möglich?

Deutsche haben wieder freie Fahrt nach und durch Österreich. Die Einreisebeschränkung für Menschen aus dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen wurde aufgehoben. Auch die seit Ende Juni geltende teilweise Reisewarnung Österreichs für das Land Nordrhein-Westfalen gilt nicht mehr.

Das österreichische Gesundheitsministerium verhängte allerdings zehn neue Landeverbote für Flugzeuge aus Staaten, die aktuell als Coronavirus-Risikogebiete gelten. Maschinen aus den Ländern des Westbalkan, Bulgarien, Rumänien, der Republik Moldau sowie Ägypten dürfen nicht mehr in Österreich landen. Flüge aus der Lombardei in Italien sind dagegen wieder erlaubt. Untersagt bleiben Flüge aus Belarus (Weißrussland), China, Großbritannien, dem Iran, Portugal, Russland, Schweden und der Ukraine.

In den meisten Urlaubsregionen Österreichs gibt es kaum mehr coronabedingte Beschränkungen. Auf Mindestabstand nicht zuletzt beim Baden und Wandern muss aber geachtet werden. Das einzige Bundesland mit genereller Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist Oberösterreich. Insgesamt ist die Corona-Lage unter Kontrolle, die Gesamtzahl der akuten Infektionsfälle liegt bei rund 1100.

Diese Regeln gelten aktuell in Österreich:

Die Einreise aus Deutschland ist generell ohne Einschränkung möglich

In Grenznähe werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt, auch wenn die Grenzkontrollen an der Grenze zu Deutschland aufgehoben wurden

durchgeführt, auch wenn die Grenzkontrollen an der Grenze zu Deutschland aufgehoben wurden Ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen muss weiter eingehalten werden

zu anderen Personen muss weiter eingehalten werden Mundschutzpflicht gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Apotheken und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ohne feste Sitzplatzzuweisung

gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Apotheken und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ohne feste Sitzplatzzuweisung In Oberösterreich gilt aufgrund regional steigender Zahlen erneut eine Mundschutzpflicht beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen, dazu zählen insbesondere Einkaufszentren, Markthallen und Gaststätten

Niederlande – Reisen mit Einschränkungen möglich

Einer Reise in die Niederlande steht für deutsche Touristen generell nichts im Wege. Zwischen dem Königreich und Deutschland finden keine Grenzkontrollen statt. Die Niederlande sind von Covid-19 nur mäßig betroffen, regionale Schwerpunkte waren bislang Noord-Brabant, Zuid-Holland und Noord-Holland.

Lesen Sie hier: Urlaub in den Niederlanden und Belgien: Wie er 2020 möglich ist

Diese Regeln gelten aktuell in den Niederlanden:

Zwischen den Niederlanden und Deutschland finden derzeit keine Grenzkontrollen statt

statt Laut Informationen der niederländischen Polizei dürfen zusammen in einem Auto nur maximal zwei Personen, die aus unterschiedlichen Haushalten stammen, sitzen, sofern sie dabei den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten

Museen sind geöffnet, die Besucherzahl wird aber über vorherige Online-Buchungspflicht reguliert

sind geöffnet, die Besucherzahl wird aber über vorherige Online-Buchungspflicht reguliert Strände sind geöffnet, es besteht jedoch die Möglichkeit von regulierenden Sperrungen von Parkplätzen und Zufahrten

sind geöffnet, es besteht jedoch die Möglichkeit von regulierenden Sperrungen von Parkplätzen und Zufahrten Mögliche Einschränkungen bei Unterkünften sollten direkt dort erfragt werden

Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern

von 1,5 Metern Für alle Personen ab 13 Jahren besteht Maskenpflicht im ÖPNV und auf Fähren

Windmühlen in Kinderdijk bei Rotterdam: Reisen in die Niederlande sind aus Deutschland möglich. Foto: Brzozowska / Getty Images

Belgien – Das müssen Reisende beachten

Insgesamt war Belgien im europäischen Vergleich eher stark von der Corona-Pandemie betroffen. Die Zahl der Neuinfektionen und die der neu gemeldeten Todesfälle sinken aber derzeit. Pro Kopf am stärksten betroffen war die Provinz Limburg, danach die Provinzen Lüttich und West-Flandern, gefolgt von den Provinzen Flämisch-Brabant, Luxemburg und Brüssel.

Das Königreich steht Touristen aus Deutschland nun wieder offen. Quarantäneregeln gelten für deutsche Urlauber nicht – im Alltag gibt es aber grundlegende Hygienebestimmungen wie das Abstandsgebot. Im öffentlichen Nahverkehr muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Restaurants, Cafés, Hotels und auch Museen sind mittlerweile wieder geöffnet.

Diese Regeln gelten aktuell in Belgien:

Einreisen aus dem europäischen Ausland, aus Schengen-assoziierten Staaten, aus Großbritannien und Nordirland sind mittlerweile erlaubt

Die Quarantäne-Pflicht und Grenzkontrollen wurden aufgehoben

wurden aufgehoben Am Brüsseler Flughafen werden Gesundheitskontrollen mit Temperaturmessungen durchgeführt, bei Körpertemperatur über 38°C wird die Einreise verweigert

durchgeführt, bei Körpertemperatur über 38°C wird die Einreise verweigert Geschäfte, Hotels, Restaurant sind unter Beachtung von Hygieneregeln geöffnet, Bars und Diskotheken bleiben geschlossen

Die maximale Gruppengröße für private Treffen oder Restaurantbesuche ist auf 15 Personen, einschließlich Kinder, beschränkt

für private Treffen oder Restaurantbesuche ist auf 15 Personen, einschließlich Kinder, beschränkt Im öffentlichen Raum sind Versammlungen mit 200 (in geschlossene Räumen) bzw. 400 Personen (im Freien) erlaubt

mit 200 (in geschlossene Räumen) bzw. 400 Personen (im Freien) erlaubt Großveranstaltungen bleiben verboten

bleiben verboten Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern

von 1,5 Metern Maskenpflicht besteht vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an Bahnhöfen und Flughäfen, darüber hinaus auch in manchen Geschäften und in manchen Haupteinkaufsstraßen

Weitere Länder – Das sollten Urlauber wissen

USA: Mit mehr als drei Millionen nachgewiesenen Corona-Fällen haben die USA eine traurige Spitzenposition in der Corona-Statistik. Es gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Zugleich haben die USA für Europäer und alle, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Schengen-Staat aufgehalten haben, eine Einreisesperre verhängt. Ausnahmen gibt es für US-Bürger und Menschen mit Wohnrecht im Land. Wann die Sperre aufgehoben wird, ist noch nicht klar.

Großbritannien: Zum Sommerurlaub hat England seine wegen der Corona-Pandemie getroffenen Quarantäne-Vorschriften für Einreisende gelockert. Besucher unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien müssen sich bei ihrer Ankunft nicht mehr für 14 Tage isolieren. Die Regelung gilt für insgesamt mehr als 70 Länder und Überseegebiete, die nach Auffassung der britischen Regierung die Corona-Krise im Griff haben.

Auch wer von Deutschland nach Schottland reist, muss dort nicht mehr in eine zweiwöchige Quarantäne. Die Maßnahme werde ebenfalls für internationale Passagiere aus 57 Staaten aufgehoben. Große Vorsicht ist beim Urlaub dennoch angebracht: Großbritannien hat die meisten Covid-19-Todesfälle in Europa und jeder Landesteil seine eigenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie.

Wegen der Quarantänepflicht warnt das Auswärtige Amt in Berlin bislang vor Reisen nach ganz Großbritannien. Die britische Regierung äußerte jedoch die Erwartung, dass die jetzige teilweise Aufhebung der Vorschrift zu entsprechenden Lockerungen bei den davon profitierenden Staaten führen werde.

Schweden: Das Auswärtige Amt hat angesichts sinkender Infektionszahlen die Reisewarnung für Schweden aufgehoben. Bisher haben sich dort laut der Johns Hopkins Universität rund 77.000 Menschen in Schweden mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt nach Angaben des Auswärtigen Amtes seit Anfang Juni kontinuierlich bei einem weiterhin hohen Testniveau.

Regionale Schwerpunkte an Neuinfektionen gebe es allerdings in Gävleborg und Jönköping. Staatsangehörige der EU, der Schweiz, ihre Familienangehörigen und Inhaber von EU-Aufenthaltsgenehmigungen unterlägen keinen Einreisebeschränkungen. Alle Grenzübergänge seien geöffnet.

Rückkehrer aus Schweden in die deutschen Küstenländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, müssen zudem künftig nicht mehr für 14 Tage in häusliche Quarantäne.

Luxemburg: Wegen einer erhöhten Zahl an Coronavirus-Neuinfektionen in Luxemburg hat das Auswärtige Amt am 14. Juli eine Reisewarnung für das Nachbarland ausgesprochen. „Vor nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen nach Luxemburg wird derzeit gewarnt“, erklärte das Ministerium.

In dem Land sei die Zahl der Neuinfektionen von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten worden. Das Robert Koch-Institut hatte Luxemburg zuvor als Risikogebiet eingestuft. Grenzkontrollen zwischen Luxemburg und Deutschland finden nach Angaben des Auswärtigen Amts dennoch nicht statt.

Norwegen: Das Auswärtige Amt hat die coronabedingte Reisewarnung für Norwegen am 15. Juli aufgehoben. Zuvor hatte das norwegische Außenministerium eine Liste mit Ländern veröffentlicht, aus denen die Einreise vom 15.7. an wieder gestattet ist – darunter auch Deutschland. Damit sei nun die Einreise aus Deutschland für alle Zwecke wieder erlaubt, teilte das Auswärtige Amt mit. Sie sei quarantänefrei entweder direkt oder über Dänemark beziehungsweise Finnland möglich, über Schweden nur in direktem Transit.

Das Auswärtige Amt weist auf seiner Norwegen-Seite im Internet darauf hin, dass in dem skandinavischen Land Abstands- und Hygieneregeln gelten. Es bestehe keine Maskenpflicht, jedoch werde dringend dazu geraten, Hand- und Hustenhygiene strikt zu befolgen und bei Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben. Die touristische Infrastruktur sei größtenteils zugänglich, teilweise wegen der Abstands- und Hygieneregeln aber mit stark reduzierten Kapazitäten. Es könne zu längeren Wartezeiten, Ausfällen oder anderen Einschränkungen kommen.

Thailand: Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt für Thailand noch immer. Das südasiatische Land verbietet zudem nach wie vor die Einreise für ausländische Reisende. Kommerzielle Fluggesellschaften dürfen derzeit Passagiere nur mit einer Sondergenehmigung der thailändischen Regierung nach Thailand befördern.

Polen: Nachdem die Regierung in Warschau im März die Grenzen für Ausländer geschlossen hatte und Einreisen nur in Ausnahmefällen möglich waren, sind die Grenzen inzwischen wieder offen. Die Hotels im Land sind bereits wieder geöffnet. In der Öffentlichkeit gilt ein Mindestabstand von zwei Metern, in Restaurants und Cafés eine Maskenpflicht.

Ägypten: Für Touristen ist die Einreise nach Ägypten teilweise wieder möglich, die Bundesregierung rät aber weiterhin von Reisen in das von der Corona-Pandemie stark betroffene Land ab. Die Flughäfen haben ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die ägyptische Regierung hat die drei touristischen Zonen Südsinai, Rotes Meer und Matrouh wieder freigegeben, nächtliche Ausgangssperren gelten dort nicht.

Südafrika: Weder Ein- noch Ausreisen sind derzeit möglich. Landesgrenzen und Flughäfen sind geschlossen. Südafrika hatte Mitte März ein Einreiseverbot für Reisende verhängt, die aus Risikoländern stammen. Hierzu zählt auch Deutschland. Das Auswärtige Amt rät außerdem von Reisen nach Südafrika ab.

Mexiko: EU-Bürger können ungehindert einreisen und sich bei Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln im Land bewegen. Es gibt keine Zwangsquarantäne oder Verpflichtung, einen Gesundheitsnachweis zu erbringen. Allerdings müssen Urlauber derzeit nach der Rückkehr in Selbstisolation und die Bundesregierung warnt vor Reisen nach Mexiko.

Kreuzfahrten in Corona-Zeiten: Bundesregierung rät dringend ab

Kreuzfahrten: Weil sich unter vielen Menschen auf engem Raum das Virus besonders schnell verbreiten kann, gelten Kreuzfahrtschiffe als Hotspots der Pandemie. Im März hatten mehrere Schiffe mit infizierten Menschen an Bord Pro­bleme, einen Hafen zu finden, in den sie einlaufen konnten.

Die Bundesregierung rät deshalb weiter dringend von Kreuzfahrten ab. Die Rostocker Reederei Aida Cruises hatte bis Ende Juli alle Reisen abgesagt. Viele Staaten verbieten Kreuzfahrtschiffen, die unter ausländischer Flagge unterwegs sind, weiterhin die Einfahrt in ihre Häfen.

Am 9. Juli wurde ein Corona-Hygienekonzept, das die Kreuzfahrtindustrie gemeinsam mit den deutschen Behörden und Hafenverwaltungen erarbeitet hat, vorgestellt. Die Wiederaufnahme der Kreuzfahrten soll demzufolge in drei Phasen eingeteilt werden, wie die Cruise Lines International Association (Clia), der größte Verband der Kreuzfahrtindustrie, am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Für die Fahrgäste bedeutet das: Nur Seetage und mehr Platz und Service an Bord.

In der ersten Phase sollen die ersten Schiffe von Hamburg, Rostock, Kiel oder Bremerhaven aus mit Gästen aus dem deutschsprachigen Raum an Bord starten können. Ohne einen anderen Hafen anlaufen zu dürfen, sollen die Schiffe bereits nach maximal sieben Tagen wieder im Starthafen ankommen. Zudem werden deutlich weniger Passagiere mitfahren dürfen als üblich. Verbunden sind diese ersten Reisen mit umfangreichen Abstands- und Hygieneregeln an Bord. Außerdem sollen die Schiffe unter anderem mit Covid-19-Schnelltests ausgestattet sein. Lesen Sie hier: Mit diesen Regeln geht es bald auf See.

Tui Cruises wird am 24. Juli von Hamburg aus zur ersten Kurzkreuzfahrt in Richtung Norwegen starten. Hapag-Lloyd Cruises legt am 31. Juli in Hamburg in Richtung Dänische Südsee ab und das Kreuzfahrtunternehmen Aida wird am 5. August von Hamburg aus in der Nordsee unterwegs sein.

