Eine Erzieherin soll in Viersen ein kleines Mädchen getötet haben (Symbolbild).

Viersen. In Viersen wird einer Kita-Erzieherin Mord vorgeworfen. Die Frau soll ein dreijähriges Mächen getötet haben. Die Ermittlungen laufen.

In einer Viersener Kita soll ein dreijähriges Mädchen von einer Erzieherin getötet worden sein. Die 25-Jährige sei festgenommen worden und befinde sich wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach am Freitag mit.

Mehr dazu in Kürze.

