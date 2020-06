In Syrien inhaftiert: Frau fordert in Koblenz Freiheit für ihren Vater

Mi, 10.06.2020, 07.07 Uhr

Der Vater der aus Syrien geflüchteten Wafa Mustafa ist noch in ihrer Heimat inhaftiert. Während am Koblenzer Oberlandesgericht gegen Handlanger des syrischen Machthabers Baschar al-Assad verhandelt wird, demonstriert sie mit Fotos für die Freilassung von politischen Gefangenen in Syrien.