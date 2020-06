Berlin. Der frühere Papst Benedikt XVI ist momentan in Bayern. Er besucht seinen kranken Bruder, Georg Ratzinger. Dies teilte der Vatikan mit.

Benedikt XVI in Bayern: Ex-Papst besucht kranken Bruder

Der emeritierte Papst Benedikt XVI ist in Bayern. Er besuche in Regensburg seinen kranken Bruder Georg Ratzinger, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dessen Gesundheitszustand habe sich laut Bischof Georg Bätzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, zuletzt verschlechtert. (dpa/AFP)

