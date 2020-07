Badeunfälle in Niedersachen und NRW: Zwei Mädchen sterben

Hannover/Hückelhoven. In einem See in Hannover starb eine Fünfjährige, ein ähnlicher Fall ereignete sich in Hückelhoven. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Bei Badeunfällen in Niedersachen und in Nordrhein-Westfalen sind am Wochenende zwei Kinder ums Leben gekommen. Im Märchensee in Hannover starb ein fünfjähriges Mädchen, eine Elfjährige starb nach einem Unfall im Adolfosee in Hückelhoven.

Die Fünfjährige in Hannover spielte nach Polizeiangaben am Freitagabend mit zwei Vierjährigen am Märchensee. Ein Spaziergänger bekam mit, dass ein Kind fehlte und wählte den Notruf. Feuerwehr und Polizei suchten nach dem Mädchen, ein Beamter fand die Fünfjährige schließlich unter Wasser und zog sie ans Ufer. Trotz versuchter Wiederbelebung und schnellem Transport ins Krankenhaus starb sie wenig später. Die Polizei prüft nun, ob die Erziehungsberechtigten gegen ihre Aufsichtspflicht verstoßen haben.

Die Elfjährige in Hückelhoven ging laut Polizei am Freitagabend in den Adolfosee, verlor den Halt und geriet unter Wasser. Eine Gleichaltrige, die am Ufer wartete, versuchte, mit ihrem Fahrrad Hilfe zu holen. Schwimmen konnte sie den Angaben zufolge nicht. Schließlich alarmierten Spaziergänger, die den im Wasser treibenden Körper sahen, den Rettungsdienst. Das Mädchen starb im Krankenhaus. (küp/dpa)