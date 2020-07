Der italienische Filmkomponist Ennio Morricone ist in Rom gestorben.

Der italienische Filmkomponist Ennio Morricone ist tot. Wie italienische Medien berichten, starb er in der Nacht zum Montag mit 91 Jahren in einer Klinik in Rom. Morricone galt als einer der größten Komponisten der Filmgeschichte mit Titelmelodien für Kultfilme wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder „Cinema Paradiso“.

