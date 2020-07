Kroatien, Serbien, Nordmazedonien - Balkan-Länder bald Corona-Hotspots?

In Corona-Zeiten können weniger Menschen in den Freibädern schwimmen gehen, viele zieht es an inoffizielle Badestellen. Deswegen befürchten die Lebensretter der DLRG mehr Badeunfälle. Sie geben Tipps für sicheres Baden im Freien.

Die WHO warnt vor massiv steigenden Corona-Infektionszahlen in einigen Ländern.

Balkan und Co. – In diesen Ländern wachsen Corona-Hotspots

In Serbien, Kroatien, Nordmazedonien wachsen neue regionale Corona-Hotspots

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in mehreren Ländern, die zuvor kaum beachtet wurden

Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor der Entwicklung

Wir zeigen, wo Pandemie-Hotspots entstehen oder entstehen könnten

Seit rund einem halben Jahr hält das neue Coronavirus die Welt in Atem. Fast dreizehn Millionen Menschen haben sich angesteckt, rund 560.000 sind gestorben.

Die USA, Brasilien, Indien und Russland führen die Liste an. Aber auch in anderen Ländern werden mehr und mehr Infizierte registriert. Wo sind die neuen Hotspots der Seuche?

1. Corona-Hotspot: Serbien

Der Balkan war bisher nicht auf dem Radarschirm der von Corona besonders betroffenen Regionen. Doch in Ländern wie Serbien spitzt sich die Lage zu. Insgesamt sind über 19.000 Infektionen in Serbien registriert, 492 verstarben ( Stand 16. Juli).

Zu dem rasanten Anstieg hat auch die Politik beigetragen, Massenveranstaltungen wie Fußballspiele mit 15.000 Zuschauern in Belgrad erlaubte. Mittlerweile verweigert Griechenland die Einreise von serbischen Staatsbürgern. Vor einigen Tagen waren in Griechenland 20 Urlauber aus Serbien positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die inkonsequente Politik des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hatten in der vergangenen Woche mehrfach Unruhen im Zentrum der Hauptstadt Belgrad ausgelöst.

Die EU-Kommission rief angesichts der Unruhen zur Deeskalation auf. „Die Entwicklungen, die wir seit zwei Tagen verfolgen, bieten Anlass zu Besorgnis“, sagte eine Sprecherin am vergangenen Donnerstag in Brüssel. Tausende Bürger protestierten allerdings auch friedlich in Belgrad und anderen serbischen Städten gegen die Corona-Maßnahmen.

In Serbien kam es mehrfach zu Ausschreitungen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

2. Nordmazedonien

In Nordmazedonien spitzt sich die Lage bereits seit Juni zu. In dem kleinen Land mit nur zwei Millionen Einwohnern wurden zwischen zwischenzeitlich 80 und 170 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Trotzdem wurden am 15. Juli Parlamentswahlen abgehalten. Nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen lagen am Donnerstagvormittag die Sozialdemokraten mit einem hauchdünnen Vorsprung vorn.

Laut Johns Hopkins University wurden in Nordmazedonien mehr als 8500 Infektionen und 393 Todesfälle verzeichnet (Stand 16. Juli). Auch im Nachbarland Bulgarien schnellte die Zahl der Neuinfektionen seit Anfang Juni in die Höhe. Ähnlich verläuft die Entwicklung in Bosnien-Herzegowina, im Kosovo und in Albanien.

3. Kroatien

Auch in Kroatien steigen die täglichen Infektionszahlen seit dem 25. Juni rasant an. Zuvor galt die Pandemie bereits als eingedämmt. Doch dann gab es allein in einem Kloster in Đakovo an einem Tag 36 neue Corona-Fälle. Allerdings sind steigende Infektionszahlen vor allem in der Region Slawonien und in Zagreb konzentriert. Die Urlaubsregionen Istrien und die dalmatinische Küste sind weit weniger betroffen.

Kroatien warb bereits wieder um Touristen. Nun steigen die Corona-Fallzahlen in dem Land wieder deutlich an. Foto: dpa Picture-Alliance / Dino Stanin / PIXSELL

4. Corona-Pandemie in Südafrika: Kapstadt besonders betroffen

Die Südspitze von Europas Nachbarkontinent hat die Corona-Pandemie stark erwischt. Das liegt zum Teil daran, dass das Land mit rund 56 Millionen Einwohnern von allen afrikanischen Staaten am meisten testet. Bis Donnerstag wurden mehr als 311.000 Corona-Infektionen und über 4400 Todesfälle registriert.

Am heftigsten von Corona gebeutelt ist die bei Touristen beliebte Region Westkap mit der Provinzhauptstadt Kapstadt. Mit einem der weltweit strengsten Lockdowns versuchte Südafrika seit Ende März die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. Aber auf Druck der Wirtschaft wurden die Ausgangssperren Anfang Juni trotz der steigenden Zahl an Corona-Infektionen teilweise gelockert.

Experten rechnen damit, dass der Höhepunkt der Infektionswelle Ende August oder Mitte September zum Ende des südafrikanischen Winters erreicht wird.

5. Corona-Pandemie in Israel: Rückfall als Weckruf

Der vergangene Montag war für Israel der Tag des Weckrufs. 1057 Neuinfektionen erschütterten das Land mit rund neun Millionen Einwohnern. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zog die Reißleine.

Sein Kabinett entschied, dass Festhallen, Bars, Nachtclubs, öffentliche Schwimmbäder und Fitnessstudios bis auf Weiteres schließen müssen

Der Strand, Religionsschulen und Restaurants sollten dagegen geöffnet bleiben

In Restaurants dürfen nur 20 Gäste drinnen und bis zu 30 draußen sitzen

In Gebetshäusern liegt die neue Obergrenze bei 19 Menschen. In Bussen soll die Zahl der Passagiere auf bis zu 20 beschränkt werden

„Die Pandemie breitet sich aus, das ist sonnenklar“, erklärte Netanjahu. „Deswegen müssen wir sofortige Schritte unternehmen, um zu verhindern, dass wir in Zukunft viel radikalere Maßnahmen ergreifen müssen.“ Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist Sars-CoV-2 bisher bei mehr als 44.100 Menschen in Israel nachgewiesen worden. 376 Infizierte sind gestorben (Stand 15. Juli).

Auch in Israel steigen die Corona-Fallzahlen. Foto: AMIR LEVY / Getty Images

Israel hatte zu Beginn der Pandemie rasch reagiert, und der Verlauf war zunächst glimpflich. Nach Lockerungen im Mai kam es jedoch zu einem starken Ausbruch von Infektionen. Die Regierung wird inzwischen scharf für ihr laxes Vorgehen kritisiert.

Siegal Sadetzki, Direktorin für öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium, trat aus Protest gegen den Kurs Netanjahus zurück. Die israelische Regierung versucht nun, zumindest verfahrenstechnisch den Turbo einzuschalten. Sie kann ab sofort Notmaßnahmen im Kampf gegen Corona ohne vorherige Genehmigung des Parlaments umsetzen.

7. Corona-Pandemie in Australien: Melbourne zurück im Lockdown

Nach der Lockerung kommt der Lockdown. Australiens zweitgrößte Stadt Melbourne geht wegen eines Anstiegs der Corona-Infektionen erneut in einen sechswöchigen Lockdown. Seit Anfang Juni hatte die rund fünf Millionen Einwohner zählende Hauptstadt des Bundesstaates Victoria die Wirtschaft wieder geöffnet. Seit vergangener Woche ist wieder eine strikte Ausgangssperren in Kraft.

Bis Donnerstag wurden im ganzen Land mehr als 18.800 Corona-Infektionen und 113 Tote registriert.

Auch wenn die Ausgangssperre die Metropolregion Melbourne betrifft, ist praktisch der ganze Bundesstaat Victoria vom Rest des Landes abgeriegelt, da die Grenzen des Bundesstaates geschlossen wurden.

Menschen mit Schutzanzügen am Dienstag in der australischen Stadt Melbourne. Foto: Daniel Pockett / Getty Images

8. Corona-Pandemie in Peru: Lockerer Lockdown mit Folgen

Der Andenstaat Peru hat sich zu einem Corona-Notfall entwickelt. Bis Donnerstag, 16.7., waren in dem 32-Millionen-Land mehr als 337.700 Menschen infiziert. 11.682 sind gestorben. Der frühe Lockdown der Regierung stieß an seine Grenzen, weil die Nöte der Menschen größer sind.

Anstatt die Häuser nur für dringend notwendige Nahrungsmitteleinkäufe zu verlassen, arbeiteten die Menschen wieder. Mehr als zwei Drittel der erwerbstätigen Bevölkerung sind im informellen Sektor, also der Schattenwirtschaft beschäftigt. Und so gingen die Menschen viel zu früh wieder Schuhe putzen, Autos waschen und an ihre Straßenverkaufsstände.

Wenn man der Regierung um Präsident Martín Vizcarra etwas vorwerfen kann, dann, dass sie nicht konsequent genug die Einhaltung des Lockdowns durchgesetzt hat. In Chile, Kolumbien oder Kuba ist dies gelungen.

Mediziner versorgen einen Covid-19-Patienten auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der peruanischen Hauptstadt Lima. Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP