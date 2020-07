"Glee"-Star Naya Rivera vermisst: Sohn alleine im Boot gefunden

Drama um Naya Rivera: Die US-Schauspielerin ist nach einem Bootsausflug auf einem See im Süden Kaliforniens spurlos verschwunden. Die 33-Jährige ist vor allem für ihre Rolle in der Serie „Glee“ bekannt. Sie hatte nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag ein Boot am Lake Piru gemietet, um mit ihrem kleinen Sohn nordwestlich von Los Angeles im Lake Piru schwimmen zu gehen.

Stunden später hätten Insassen eines anderen Bootes den Vierjährigen alleine schlafend an Bord gefunden, hieß es in Medienberichten. Von der Mutter des kleinen Josey fehlte dagegen jede Spur.

Naya Riveras kleiner Sohn schlief alleine im Boot

Der Junge habe eine Schwimmweste getragen und sei wohlauf, teilte ein Sprecher des Sheriff-Büros im Bezirk Ventura mit. Er habe ausgesagt, dass er mit seiner Mama schwimmen gewesen sei, diese nach einem Sprung ins Wasser aber nicht ins Boot zurückgekommen war.

„Glee“-Schauspielerin Naya Rivera mit ihrem Sohn Josey Hollis Dorsey. Foto: Gregg DeGuire / Getty Images

An Bord sei eine Erwachsenen-Schwimmweste gefunden worden, sagte der Sprecher weiter. Auch die Brieftasche und der Ausweis der Schauspielerin seien im Boot gewesen, berichtet die „Los Angeles Times“. Das Auto der Schauspielerin steht noch am Anlegesteg.

Schauspielerin ertrunken? Die Polizei rechnet mit dem Schlimmsten

Die Behörden begannen umgehend, mit Booten, Drohnen, Hubschraubern und Tauchern nach Rivera zu suchen, doch bei Einbruch der Nacht musste die Suche nach dem „Glee“-Star abgebrochen werden. Sie soll nun am Donnerstag nach Sonnenaufgang fortgesetzt werden, teilte das Sheriff-Büro auf Twitter mit. Die Behörden gehen jedoch immer stärker davon aus, dass die Schauspielerin ertrunken ist.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

Nur einen Tag vor ihrem Verschwinden hatte Rivera noch ein inniges Fotos mit ihrem Sohn gepostet. „Nur wir beide“, schrieb sie dort. Söhnchen Josey stammt aus Riveras Ehe mit dem Schauspieler Ryan Dorsey. 2017 lieferten sie sich einen Prügel-Zoff in Riveras Haus in Virginia, der zur Trennung führte. Das Paar ist seit 2018 geschieden und teilt sich das Sorgerecht.

Serienstars machen sich Sorgen um Naya Rivera

Sechs Jahre lang begeisterte Naya Rivera die Serien-Fans weltweit in der erfolgreichen Musical-Serie „Glee“ als Cheerleaderin Santana Lopez. Viele ihrer Kollegen äußerten sich bereits im Netz zu Riveras Verschwinden. Schauspieler Harry Shum Jr., der in „Glee“ die Rolle des Mike Chang spielte, betet für sie.

Praying. — Harry Shum Jr (@HarryShumJr) July 9, 2020

Naya Rivera spielte in 99 „Glee“-Episoden mit und war auch in dem Film zur Sendung dabei. Außerdem war Rivera unter anderem in US-Fernsehserien wie „Der Prinz von Bel-Air“, „Baywatch“ oder „Devious Maids – Schmutzige Geheimnisse“ zu sehen.

(amw/dpa)