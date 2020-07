Reisewarnung: Diese Länder sind Corona-Risikogebiete

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will eine Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten anordnen. Das kündigte er nach einer Telefonkonferenz mit seinen Länderkollegen an. Es hatte zunächst Unklarheit darüber geherrscht, ob eine Testpflicht aufgrund der bestehenden Gesetze zulässig ist.

Berlin. In vielen Ländern steigen die Corona-Fallzahlen stark an. Deshalb warnt das Auswärtige Amt vor der Einreise in diese Risikogebiete.

Die Urlaubssaison ist angebrochen und das Wetter in Deutschland ist wechselhaft. Viele Deutsche fragen sich deshalb, wohin sie in Zeiten der Coronavirus-Pandemie reisen können. Kompliziert wird es vor allem, wenn es um einen Urlaub außerhalb der EU geht.

Denn dann müssen sich die Reisenden künftig auf Tests direkt am Flughafen einstellen. Gesundheitsminister Jens Spahn ordnete am Dienstag an, dass Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten sich einem Corona-Test unterziehen müssen.

Wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionen in Spanien rät das Auswärtige Amt nun von touristischen Reisen in mehrere Regionen ab. Betroffen sind Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie die westlich davon im Landesinneren liegenden Regionen Aragón und Navarra. Lesen Sie dazu: Corona-Lage in Spanien spitzt sich zu - von diesen Regionen rät das Auswärtige Amt ab.

Reisewarnungen: Auswärtiges Amt warnt vor Corona-Risikogebieten

Welche Länder noch als Corona-Risikogebiete gelten, darüber informiert das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite.

Auf der Internetseite werden unter der Kategorie „Sicher Reisen“ tagesaktuelle Hinweise zu den jeweiligen Reiseländern bereitgestellt. Die Informationen richten sich immer nach dem aktuellen Infektionsgeschehen in den einzelnen Ländern. Dort sind auch Risikogebiete aufgezählt.

Auch auf Reisen gelten Hygienestandards und Sicherheitsvorkehrungen zur Eindämmung der Coronapandemie halten. Die Infektionszahlen können jederzeit und überall wieder steigen. Deshalb ist es besonders wichtig, aktuelle Entwicklungen zu beobachten. Lesen Sie hier: Diese Länder gelten als neue Corona-Hotspots.

Corona: Was bedeutet die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes?

Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist kein Reiseverbot. Vielmehr sollten sich Reisende darüber im Klaren sein, dass sie auf eigene Verantwortung unterwegs sind. Wird für das Reiseland eine Reisewarnung verhängt, kann dies rechtliche Auswirkungen auf die Reisekrankenversicherung oder die Stornierungsmöglichkeiten der Buchung haben.

Es kann auch im Ausland zu Einschränkungen im Flugverkehr, drastischen Quarantänemaßnahmen oder Ausgangssperren kommen. Zudem wird es nicht noch einmal eine Rückholaktion wie zu Beginn der Pandemie geben – das haben Außenminister Heiko Maas (SPD) und das Auswärtige Amt mehrmals betont. Lesen Sie hier: Corona in Österreich: So geht das Land mit neuen Fällen um

Heiko Maas im Krisenreaktionszentrum im Auswärtigen Amt. Hier wurde im März 2020 die Rückholaktion deutscher Staatsbürger aus dem Ausland organisiert. Foto: Thomas KöhlerPhotothek.De / dpa

Reisen zur Corona-Pandemie: Wo gilt keine Reisewarnung?

Für die folgenden Länder gilt derzeit keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes (Stand 28. Juli):

Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern in Schengen-assoziierte Staaten : Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz

: Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, Andorra, Monaco, San Marino und der Vatikanstaat

Es kann jederzeit zu Änderungen kommen. Unabhängig davon, ob für ein Land eine Reisewarnung besteht oder nicht, kann es trotzdem Einreisebeschränkungen oder Quarantänemaßnahmen geben. Auch interessant: Partys auf den Kanaren sorgen für Angst vor Corona-Ausbrüche.

Corona: Für welche Länder gibt es eine Reisewarnung?

Das Auswärtige Amt warnt vor touristischen Reisen in alle Länder, die nicht oben aufgeführt sind. Dies gilt vorerst bis einschließlich 31. August 2020.

Für Spanien gilt eine Sonderregelung: Das Auswärtige Amt rät von touristischen Reisen in mehrere spanische Regionen ab. Betroffen sind Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie die westlich davon im Landesinneren liegenden Regionen Aragón und Navarra. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Reisewarnung. Das Abraten von Reisen ist quasi eine „Alarmstufe“ darunter.

Gut zu wissen: Überschreitet ein Land die Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen, bleibt die Reisewarnung bestehen oder wird wieder ausgesprochen. Dies gilt aktuell für Luxemburg. Lesen Sie hier: Corona-Ausbruch in Österreich in Sankt Wolfgang - droht zweites Ischgl?

