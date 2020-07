Coronavirus: Anstieg der Fälle - RKI zeigt sich beunruhigt

Am Freitag meldete das RKI 815 neue Coronavirus-Infektionen. In den vergangenen Wochen lag die Zahl bei etwa 500 pro Tag.

Nachdem die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland in den vergangenen Wochen bei durchschnittlich 500 pro Tag lag, stieg die Zahl laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag auf 815. Woher kommt der plötzliche Anstieg?

„Diese Entwicklung ist sehr beunruhigend und wird vom RKI weiter sehr genau beobachtet“, teilte eine RKI-Sprecherin am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden.“

Anstieg der Coronavirus-Infektionen in allen Bundesländern

Eine Verschärfung der Lage könne nur verhindert werden, wenn sich die gesamte Bevölkerung weiterhin engagiere. Das RKI appellierte, zum Beispiel die Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten - auch im Freien. Innenräume sollten gelüftet werden und die Maskenpflicht dort eingehalten werden, wo sie vorgeschrieben ist. Lesen Sie hier: RKI meldet neue Corona-Fallzahlen und Reproduktionszahl

Der Anstieg der Fallzahlen sei in vielen Bundesländern, wie das RKI erklärte. Allerdings seien mehr als 60 Prozent der neuen Fälle auf Anstiege in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zurückzuführen. Bundesweit gebe es viele kleinere „Geschehen“ in verschiedenen Landkreisen: So hätten sich Menschen bei größeren Feiern im Familien- und im Freundeskreis, bei Freizeitaktivitäten, an Arbeitsplätzen, aber auch in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen angesteckt. Hinzu kämen zunehmende Fälle unter Reiserückkehrern, hieß es. (dpa/fmg)