Di, 28.07.2020, 13.06 Uhr

Bei den Buschbränden in Australien Ende 2019 und Anfang 2020 sind knapp drei Milliarden Tiere getötet oder vertrieben worden. Die Naturschutzorganisation WWF spricht von einer der "schlimmsten Wildtierkatastrophen der modernen Geschichte". of dead and alive animals during the 2019-20 Australian bushfires