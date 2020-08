Abermals Proteste gegen Netanjahu in Israel

So, 02.08.2020, 14.15 Uhr

Erneut haben in Israel mehrere tausend Menschen den Rücktritt von Regierungschef Benjamin Netanjahu gefordert, der wegen Korruption angeklagt ist und wegen seiner Corona-Politik in der Kritik steht. TO COMPLETE VIDI1W646O_EN